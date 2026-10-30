Khi đam mê cờ bạc của chồng đẩy gia đình đến bờ vực hôn nhân

VOV.VN - Vợ chồng là khi hạnh phúc cùng sẻ chia, gập ghềnh, gian khó vẫn nắm chặt tay nhau đi suốt chặng đường đời. Thế nhưng, khi chồng chìm trong vòng xoáy "đỏ đen", dù vợ có yêu thương đến đâu, đôi khi buông tay lại là lựa chọn cần thiết.
VOV.VN - Thời gian gần đây sau mỗi lần quan hệ tình dục tôi lại thấy tê tay, chân, hai bên tinh hoàn cảm giác tức nhẹ, như đau như không. Không rõ đấy có phải do quá sức khi một tuần tôi quan hệ 5-6 lần? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ hơn tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Sau phẫu thuật thoát vị bẹn 1 tháng, liệu vợ chồng đã có thể quan hệ tình dục trở lại hay cần chờ thêm để tránh ảnh hưởng đến quá trình hồi phục? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn những điều cần lưu ý cho nhân vật.
VOV.VN - Nhiều anh nam giới cảm thấy áp lực khi luôn phải thể hiện bản lĩnh phái mạnh trước nửa kia của mình. Không chỉ độ dẻo dai, kỹ năng thuần thục mà các anh sẽ phải là người dẫn dắt giỏi giúp chị em lên đỉnh…