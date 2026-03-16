Khi những hóa đơn tiền điện, tiền bỉm sữa dần bóp nghẹt tình yêu

Thứ Hai, 18:27, 16/03/2026
VOV.VN - Ngày mới cưới, chúng tôi từng nắm tay nhau đi dưới mưa và tin rằng chỉ cần có tình yêu, mọi gian khó đều có thể vượt qua. Thế nhưng khi cưới nhau về, áp lực kinh tế đè nặng, hoá đơn tiền điện, tiền nhà, tiền bỉm sữa cho con là nguồn cơn của phần lớn các cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng.

Sau hai năm, khi đứa con đầu lòng chào đời, những lời thủ thỉ yêu thương mỗi tối dần thưa thớt, nhường chỗ cho những con số. Tiền thuê nhà tăng giá, tiền bỉm sữa, tiền tiêm phòng, rồi cả những hóa đơn tiền điện, tiền nước cứ đều đặn gõ cửa mỗi tháng như những vị khách không mời mà đến. Tình yêu – thứ vốn dĩ rất mong manh – nay bị đè nặng dưới sức nặng của cơm áo gạo tiền.

Từ khi có con, vợ chồng tôi lúc nào cũng căng thẳng vì tiền (Ảnh minh hoạ, nguồn: AI)

Có những đêm, hai vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng không ai nói với ai lời nào. Không phải vì chúng tôi đã hết yêu nhau, mà vì cả hai đều quá mệt. Anh mệt mỏi với những ca làm thêm giờ đến tận khuya để kiếm thêm vài đồng phụ cấp, còn tôi kiệt sức với việc vừa đi làm vừa chăm con, vừa phải cân đo đong đếm từng đồng lẻ sao cho không bị "hụt trước khéo sau".

Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn, và đau lòng thay, chúng luôn bắt nguồn từ tiền. Tôi trách anh không đủ tháo vát để lo cho gia đình sung túc, anh lại cáu gắt vì cho rằng tôi chi tiêu không biết tiết kiệm. Có lần, chỉ vì tôi lỡ mua một hộp sữa cho con đắt hơn thường lệ vài chục ngàn, anh đã nổi nóng. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn người đàn ông trước mặt – người từng hứa sẽ che chở cho tôi suốt đời – giờ đây lại đang hằn học vì một con số nhỏ nhoi, trái tim tôi thắt lại vì cay đắng.

Hóa ra, cái nghèo và sự túng quẫn có sức công phá khủng khiếp đến vậy. Nó không chỉ làm hao mòn sức khỏe mà còn bóp nghẹt cả những cảm xúc ngọt ngào nhất, biến những người từng yêu nhau sâu đậm trở nên nhỏ nhen và hay tính toán. Chúng tôi vẫn ở bên nhau dưới một mái nhà, nhưng dường như tâm hồn đã rời xa tự bao giờ giữa những lo toan vụn vặt của đời thường. Tôi chợt nhận ra, để giữ lửa cho một cuộc hôn nhân, chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ...

Hôn nhân 3 năm chưa có con, chồng hay mang "chuyện vợ chồng" kể với mẹ

VOV.VN - 28 tuổi, kết hôn được 3 năm nhưng người vợ cho biết cuộc sống hôn nhân ngày càng ngột ngạt khi chồng thất nghiệp, thường xuyên ở nhà và mọi chuyện trong gia đình đều mang kể với mẹ. Sự can thiệp từ phía nhà chồng khiến mâu thuẫn vợ chồng liên tục gia tăng, khiến cô nghĩ đến việc chấm dứt hôn nhân.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Sốc khi phát hiện tôi chỉ là “vỏ bọc” để chồng “qua lại” với người yêu cũ

VOV.VN - Sau 5 năm yêu nhau rồi mới kết hôn, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được một người chồng tử tế, biết chăm lo cho vợ con. Nhưng một lần tình cờ xem tin nhắn, tôi phát hiện trong suốt 5 năm yêu tôi và cả sau khi cưới, chồng vẫn qua lại với người yêu cũ

Nhà bốc mùi khó chịu khi trời nồm: Những mẹo khử mùi ẩm mốc ít người biết

VOV.VN - Thời tiết nồm ẩm khiến độ ẩm tăng cao, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển, khiến phòng kín dễ xuất hiện mùi hôi khó chịu. Một số mẹo đơn giản dưới đây có thể giúp khử mùi ẩm mốc và giữ không gian sống luôn khô thoáng.

Phụ nữ hiền hòa như thế nào là đủ?

VOV.VN - Một người vợ hiền, phụ nữ không phải là một người vợ bảo gì nghe nấy, cam chịu. Đó là vợ dại chứ không phải vợ hiền. Vợ hiền là người vợ từ ái, hiểu biết”, nhà văn Hoàng Anh Tú nêu quan điểm.

