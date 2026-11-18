Đặt xe cho con – Tiện nhưng chưa thể yên tâm

Công việc bận rộn, những cuộc họp đột xuất khiến không ít cha mẹ phải lựa chọn xe công nghệ để đưa đón con đi học. Thế nhưng, đằng sau sự thuận tiện ấy là nỗi lo khi trẻ phải di chuyển một mình, đối diện với những tình huống khó lường.

“Điều đáng lo nhất không phải là trẻ đi xe công nghệ một mình mà là trẻ đi khi chưa được trang bị kỹ năng an toàn”

Anh Minh Quân ở Mỹ Đình, Hà Nội từng trải qua một phen hú vía khi con trai lên nhầm xe công nghệ. Hôm đó, hai tài xế Grab cùng đến một khu chung cư đón hai học sinh trùng tên Quốc Anh nhưng học ở hai trường khác nhau. Do không kiểm tra kỹ thông tin, hai em lên nhầm xe của nhau và được đưa đến nhầm trường.

Anh Quân kể, dù nhận thấy tài xế đi đường khác thường ngày, con anh vẫn nghĩ có thể bác tài lựa chọn tuyến đường mới. Chỉ đến khi tới nhầm trường, cháu mới gọi điện cho bố. May mắn, sự việc được phát hiện và con anh sau đó đã đến đúng trường.

Từ lần ấy, mỗi khi phải đặt xe cho con, anh Quân đều thấp thỏm theo dõi hành trình trên điện thoại. Dù muốn tự đưa đón con nhưng có những hôm công việc không cho phép, anh vẫn phải lựa chọn giải pháp này.

Cùng chung tâm trạng, chị Thu Hương ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, những cuộc họp bất ngờ đôi khi khiến chị không thể đưa con đi học thêm. Điều chị lo nhất không chỉ là tài xế đi nhầm đường mà còn là liệu con có đủ bình tĩnh, dám lên tiếng nếu gặp tình huống bất thường.

Trang bị kỹ năng để trẻ chủ động bảo vệ mình

Theo Thạc sĩ Ngô Thị Sáng, phụ trách chuyên môn Chương trình giáo dục cho trẻ em, Tổ chức Giáo dục Sức khoẻ Wellbeing, khi trẻ đi xe công nghệ một mình có ba nhóm rủi ro chính: nguy cơ từ con người, nguy cơ trong quá trình di chuyển và nguy cơ do chính trẻ thiếu kỹ năng ứng phó.

Dù đa số tài xế làm việc chuyên nghiệp, trẻ vẫn có thể gặp người có hành vi không phù hợp, bị người lạ tiếp cận, hoặc gặp tình huống xe đi sai tuyến, thay đổi điểm đến. Đáng lo hơn, nhiều em không biết kiểm tra thông tin tài xế, không dám từ chối yêu cầu bất thường của người lớn hay không biết tìm ai để được giúp đỡ.

“Điều đáng lo nhất không phải là trẻ đi xe công nghệ một mình mà là trẻ đi khi chưa được trang bị kỹ năng an toàn”, Thạc sĩ Ngô Thị Sáng nhấn mạnh.

Thạc sĩ Ngô Thị Sáng, phụ trách chuyên môn Chương trình giáo dục cho trẻ em, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing (Ảnh: NVCC)

Để hạn chế rủi ro, trước mỗi chuyến đi, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ đối chiếu tên, ảnh tài xế và biển số xe với thông tin trên ứng dụng. Nếu có bất kỳ điểm nào không trùng khớp, trẻ tuyệt đối không lên xe và phải báo ngay cho bố mẹ.

Điểm đón, trả cũng cần được thống nhất rõ ràng, ưu tiên nơi đông người, đủ ánh sáng, có bảo vệ hoặc người quen. Bên cạnh đó, cha mẹ và con nên thỏa thuận cách liên lạc, thậm chí có một câu nói hoặc mật hiệu riêng để trẻ báo hiệu khi cảm thấy không an toàn nhưng không tiện nói trực tiếp.

Trong suốt hành trình, trẻ cần giữ liên lạc với gia đình, không tiết lộ thông tin riêng tư như việc ở nhà một mình, bố mẹ đi vắng hay điều kiện kinh tế của gia đình.

Đặc biệt, theo chuyên gia, cha mẹ cần dạy trẻ tin vào cảm giác của bản thân. Khi tài xế có lời nói, hành vi hoặc cách di chuyển khiến trẻ bất an, các em có quyền lên tiếng, từ chối những yêu cầu bất thường. Nếu cảm thấy nguy hiểm, trẻ nên đề nghị dừng xe tại nơi đông người như cửa hàng tiện lợi, trạm xăng hoặc nơi có bảo vệ để tìm kiếm sự trợ giúp.

“Con không có trách nhiệm làm hài lòng người lớn và con có quyền từ chối, ưu tiên sự an toàn của chính mình”, Thạc sĩ Ngô Thị Sáng lưu ý.

Về phía phụ huynh, việc đặt xe không đồng nghĩa với giao hoàn toàn trách nhiệm cho tài xế. Cha mẹ cần chủ động theo dõi hành trình trên ứng dụng, kịp thời liên lạc nếu phát hiện xe đi sai hướng hoặc dừng quá lâu tại vị trí bất thường.

Sau chuyến đi, thay vì chỉ hỏi “Con đến nơi chưa?”, cha mẹ nên quan tâm xem con có gặp điều gì khác thường hoặc khiến con không thoải mái hay không. Những cuộc trò chuyện ngắn như vậy giúp trẻ hình thành thói quen quan sát, chia sẻ và nhận diện nguy cơ.

Xe công nghệ có thể là giải pháp đưa đón thuận tiện trong những tình huống bất đắc dĩ. Tuy nhiên, sự an toàn của trẻ không thể chỉ trông chờ vào một chuyến xe hay tính năng theo dõi hành trình. Quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị kỹ năng từ trước, cùng sự đồng hành, giám sát của cha mẹ để trẻ biết cách bảo vệ mình khi phải di chuyển một mình.