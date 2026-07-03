Kích thước cậu nhỏ quan trọng như nào trong đời sống tình dục?

VOV.VN - Trong tình dục, kích thước "cậu nhỏ" luôn là một trong những vấn đề thường gây tranh cãi. Liệu việc "cậu nhỏ" dài hay ngắn có ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng đời sống tình dục hay không? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Con gái tôi vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Từ đó là cháu bị mất kinh dù đã dậy thì và có kinh nguyệt duy trì đều đặn 2 năm trước. Nên cho con uống gì để điều hòa lại? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tâm sự giúp giải tỏa bớt lo lắng cho người mẹ.
VOV.VN - Tôi năm nay 75 tuổi. Thế nhưng mỗi lần làm "chuyện ấy" xong là thở không ra hơi. Không biết tôi có nên bỏ hẳn việc này hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi có 2 con đang ở độ tuổi cấp 2 và cấp 3. Tôi muốn cho con tiêm phòng HPV. Thấy người ta bảo tiêm sớm là tốt. Không biết tôi đã nên đưa cháu đi tiêm luôn chưa? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.