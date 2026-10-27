English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kinh nghiệm tích lũy tài chính của cụ bà U90 ở Ninh Bình

Thứ Ba, 08:44, 27/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Có lương hưu và được con cháu quan tâm, nhưng bà Phạm Thị Tươi ở Ninh Bình vẫn hái rau đi bán, duy trì vận động và dành một khoản riêng để chủ động chăm lo cuộc sống khi về già.

 

Dành dụm từ những khoản tiền nhỏ

Ở tuổi 87, bà Phạm Thị Tươi (ở tỉnh Ninh Bình) vẫn tìm thấy niềm vui trong những công việc quen thuộc: Ra vườn hái rau, mang rau đi bán rồi mua chút thức ăn cho hai vợ chồng. Bà giáo về hưu có lương, có của để dành, có con cháu quan tâm nhưng vẫn muốn tự làm những việc còn trong khả năng.

Khi được hỏi vì sao không nghỉ ngơi, bà nói: “Ở vườn này nó nhiều quả mà không hái thì tiếc”. Tiền bán rau được bà dùng để “mua quả dừa, quả cam, mua tí thịt ngon, uống cốc nước mía”.

Với bà, những mớ rau vừa góp thêm vào chi tiêu hằng ngày, vừa đem lại niềm vui được làm việc. Còn khoản lương hưu, ông bà chắt chiu để dành, tiếp nối thói quen tích góp đã duy trì qua nhiều năm.

“Đủ một chỉ thì mua một chỉ, chưa đủ thì bòn ở ngoài được lại góp vào. Cứ như vậy để bây giờ tích cóp, đến tuổi già còn được vài cây vàng”, bà kể.

kinh nghiem tich luy tai chinh cua cu ba u90 o ninh binh hinh anh 1
Bà Phạm Thị Tươi luôn vui vẻ, lạc quan dẫu đi viện.

Không trồng lúa, bà Tươi trồng rau, mùa nào thức ấy. Bà nhẩm tính, ba bó rau ngót bán được khoảng 30.000 đồng, chục bó rau muống được khoảng 50.000 đồng. Những khoản thu nhỏ được gom góp, giúp hai vợ chồng trang trải sinh hoạt.

Nuôi 5 người con qua những năm tháng khó khăn, bà hiểu giá trị của từng đồng tiền dành dụm. Khi các con lớn lên, cả gia đình cùng làm lụng, góp những khoản nhỏ để mua vàng. Sự tích lũy được duy trì qua năm tháng, trở thành khoản dự phòng khi ông bà về già.

Bà đã cho các con một phần, đồng thời giữ lại phần riêng để dùng lúc cần thiết. Trong tính toán của bà, khoản dự phòng ấy có thể chi cho việc chữa bệnh hoặc thuê người chăm sóc khi sức khỏe suy giảm.

“Tôi cho mỗi nhà 2 chỉ, gửi mỗi nhà 5 chỉ và cất đi một ít để nhỡ mình ốm đau không phiền hà đến chúng nó”, bà chia sẻ về số vàng dành dụm.

Mỗi lần đi viện, ông bà đều chuẩn bị sẵn tiền mặt để các con đưa đi khám, chữa bệnh. Khi phóng viên hỏi có phải bà đưa tiền cho con lo viện phí hay không, bà trả lời: “Các con chỉ đi nuôi thôi”.

Cách thu xếp ấy giúp bà yên tâm hơn khi phải điều trị, đồng thời giảm bớt nỗi lo tài chính cho các con. Tuy vậy, sự chủ động của bố mẹ luôn đi cùng sự chăm sóc của gia đình.

Ông bác Trần Văn Sướng, con cả của bà Tươi, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Bác hiểu khoản dành dụm của bố mẹ được chắt chiu từ đồng lương và cả những khoản tiền nhỏ từ việc bán mớ rau, quả trứng.

“Có khoản đấy thì con cái không bị lo lắng. Nhưng chúng tôi luôn xác định, nếu mà không có nữa thì con cái cũng chạy vạy lo cho bố mẹ”, ông Sướng nói.

Với bác Sướng, bố mẹ có tiền dự phòng là điều đáng quý, nhưng trách nhiệm chăm sóc vẫn thuộc về các con. Khi bố mẹ đau ốm, anh em bác thu xếp có mặt, cùng lo việc chữa bệnh và chăm nom.

Ở riêng nhưng luôn có con cháu đồng hành

Cùng với việc dành dụm tài chính, bà Tươi duy trì thói quen vận động. Gần chục năm nay, cứ 5 giờ sáng, khi loa phát thanh của xã tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, bà lại thức dậy tập thể dục, còn ông thích đi bộ, hít thở không khí trong lành.

Ngay cả trong thời gian ở bệnh viện tại Ninh Bình, bà vẫn tập thể dục vào buổi sáng, giữ tinh thần vui vẻ và động viên những bệnh nhân khác. Hình ảnh người mẹ tóc bạc trắng nhưng luôn tươi cười khiến bác Sướng tự hào.

kinh nghiem tich luy tai chinh cua cu ba u90 o ninh binh hinh anh 2
"Của nả" đi viện được bà cất ở túi và dùng kim băng cài lại.

Khi còn sức khỏe và tự thu xếp được sinh hoạt, hai ông bà muốn sống cùng nhau trong ngôi nhà quen thuộc. “Vì là mình có cái tính độc lập”, bà thủng thẳng bày tỏ.

Hiểu bố mẹ đã quen nhà cửa và nếp sống ở quê, các con tôn trọng mong muốn ấy. Họ quan tâm đến sinh hoạt của ông bà qua camera, đồng thời cùng bàn bạc, sắp xếp công việc để có thể ở bên khi bố mẹ cần.

Theo bác Sướng, điều bố mẹ mong mỏi là các gia đình anh em hòa thuận. Sự đồng lòng của các con giúp ông bà thêm yên tâm trong cuộc sống hằng ngày. “Còn bố mẹ là điều tuyệt vời”, bác nói. “Bố mẹ sống lâu cũng là hãnh diện chứ”.

Trong gia đình bà Tươi, sống riêng không làm vơi đi sự gắn bó giữa các thế hệ. Ông bà được giữ nếp sinh hoạt phù hợp với mình, còn các con vẫn chia sẻ trách nhiệm chăm sóc. Khoản tiền dự phòng giúp giải quyết một phần nhu cầu vật chất, sự có mặt và quan tâm của con cháu đem lại chỗ dựa tinh thần.

Chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ

Câu chuyện của bà Tươi cho thấy việc chuẩn bị cho tuổi già được hình thành từ những lựa chọn trong cuộc sống hằng ngày: giữ thói quen vận động, dành dụm trong khả năng và duy trì sự gắn kết với gia đình.

Theo GS.TS Giang Thanh Long, chuyên gia về dân số và phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, chuẩn bị cho tuổi già là kế hoạch dài hạn, bao gồm sức khỏe, tài chính và tinh thần. Việc này cần được quan tâm từ khi mỗi người còn trẻ, thay vì đợi đến lúc sức khỏe suy giảm mới bắt đầu tính toán.

“Nếu người ta chuẩn bị tốt thì đương nhiên trong vòng khoảng 20–30 năm nữa, khi trở thành người cao tuổi thì họ không phải là gánh nặng mà thậm chí họ còn tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế”, ông phân tích.

Ở chiều ngược lại, thiếu sự chuẩn bị về sức khỏe và tài chính có thể khiến người cao tuổi phải phụ thuộc nhiều hơn vào con cái và các nguồn trợ giúp. Bởi vậy, sự chủ động của mỗi cá nhân cần được đặt trong mối liên hệ với các chính sách hỗ trợ và an sinh xã hội.

GS.TS Giang Thanh Long cũng lưu ý rằng người cao tuổi đang đóng góp trong nhiều lĩnh vực, song những đóng góp ấy có khi chưa được nhận diện đầy đủ qua số liệu thống kê. Nhìn nhận vai trò của họ vì thế cần gắn với khả năng tham gia lao động, đời sống gia đình và xã hội.

kinh nghiem tich luy tai chinh cua cu ba u90 o ninh binh hinh anh 3
Chủ động tích lũy tài chính cho tuổi già là cách giúp mỗi người có cuộc sống bớt lo toan khi tuổi cao.

Với bà Tươi, sự chủ động được thể hiện qua những việc rất cụ thể. Bà vẫn hái rau khi còn làm được, dành tiền phòng khi đau ốm và giữ thói quen tập thể dục mỗi sáng. Bên cạnh bà là người chồng cùng chia sẻ cuộc sống và những người con sẵn sàng chăm sóc khi cần.

Mỗi gia đình có điều kiện và cách thu xếp khác nhau. Trong ngôi nhà của bà Tươi, sự chuẩn bị của bố mẹ cùng sự đồng hành của các con đã tạo nên một tuổi già thêm yên lòng: ông bà được sống theo nếp quen, tự lo những việc vừa sức và luôn có người thân để dựa vào.

Anh Thu/VOV2
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đề xuất hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi: Chuyên gia lưu ý quyền trẻ em
Đề xuất hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi: Chuyên gia lưu ý quyền trẻ em

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Huy Quang, đề xuất mở rộng diện hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi cần hết sức thận trọng, bảo đảm quyền trẻ em.

Đề xuất hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi: Chuyên gia lưu ý quyền trẻ em

Đề xuất hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi: Chuyên gia lưu ý quyền trẻ em

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Huy Quang, đề xuất mở rộng diện hiến mô, tạng ở người dưới 18 tuổi cần hết sức thận trọng, bảo đảm quyền trẻ em.

Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2030/QĐ-TTg ngày 22/10/2026 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2030/QĐ-TTg ngày 22/10/2026 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện tại Gia Lai
Bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện tại Gia Lai

VOV.VN - Một bệnh nhi 34 tháng tuổi đã tử vong sau khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo kiểm tra, đánh giá toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị để làm rõ vụ việc.

Bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện tại Gia Lai

Bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện tại Gia Lai

VOV.VN - Một bệnh nhi 34 tháng tuổi đã tử vong sau khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai. Sở Y tế tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo kiểm tra, đánh giá toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị để làm rõ vụ việc.

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?
“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

VOV.VN - “Trại buôn người” hiện vượt mốc 360 tỷ đồng doanh thu. Trước đề xuất có phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp sẽ phải giảm cảnh bạo lực, điều chỉnh lời thoại, tiết chế căng thẳng tâm lý nhưng vẫn giữ trọng tâm cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo.

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

VOV.VN - “Trại buôn người” hiện vượt mốc 360 tỷ đồng doanh thu. Trước đề xuất có phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp sẽ phải giảm cảnh bạo lực, điều chỉnh lời thoại, tiết chế căng thẳng tâm lý nhưng vẫn giữ trọng tâm cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo.

 
KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản