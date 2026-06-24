Làm thế nào để giảm ham muốn khi ngoài 90 tuổi vẫn còn nhu cầu tình dục hàng ngày?

VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 90 tuổi rồi nhưng nhu cầu quan hệ tình dục vẫn nhiều. Tuy nhiên, vợ không thích và tuổi cũng nhiều, có thuốc gì giúp giảm bớt ham muốn vì tôi lo sẽ hại đến sức khỏe? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp giải đáp thắc mắc cho cụ ông.
Trong quá trình tuần tra rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng chức năng vừa phát hiện một cửa hang động mới với quy mô lớn, ẩn mình giữa rừng nguyên sinh. Bước đầu khảo sát cho thấy bên trong có hệ thống thạch nhũ phong phú, nhiều nhánh hang sâu và dấu hiệu của dòng nước ngầm.
VOV.VN - Cây hương thảo được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm dễ chịu và vẻ ngoài đẹp mắt. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng cây nhanh héo, vàng lá rồi chết dù vẫn tưới nước đều đặn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân thường đến từ những sai lầm chăm sóc rất phổ biến.
VOV.VN - Nhiều gia đình vẫn nghĩ gian bếp sạch sẽ khi bề mặt sáng bóng, nhưng thực tế đây lại là nơi tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây bệnh như E. coli hay Salmonella. 7 vật dụng quen thuộc trong bếp như miếng bọt biển, thớt hay máy xay cần được vệ sinh thường xuyên hơn để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo và bảo vệ sức khỏe.