Làm thế nào để ngừng chứng ngáy ngủ?

Ngủ ngáy là tình trạng khi bạn hít vào một lượng khí đi qua mũi hoặc miệng, xuống phổi và thở ra một cách tự nhiên. Khi vùng hầu họng bị hẹp thì lượng không khí đi vào cũng theo đó bị thu hẹp hơn, các mô niêm mạc sẽ bị rung và tạo ra âm thanh. Âm thanh này thường có tiếng khò khè rất chói tai, phát ra từ mũi hoặc miệng và được gọi là ngáy ngủ.

Một vài nghiên cứu cho rằng, có khoảng 70% nam giới ngáy khi ngủ và hơn 50% nữ giới cũng có thói quen này.

Để có một giấc ngủ yên bình hơn, dưới đây là 10 mẹo nhỏ giúp giảm chứng ngáy ngủ mà bạn có thể tham khảo.

Giảm cân

Nếu bạn bị tăng cân, đặc biệt là ở vùng quanh vùng cổ, đây có thể là lý do khiến bạn mắc chứng ngáy ngủ. Trong trường hợp này, giảm cân có thể phần nào giải quyết vấn đề này của bạn. Tuy nhiên, trên thực tế thì những người gầy cũng có thể mắc phải điều này.

Nằm nghiêng khi ngủ

Thử nằm nghiêng khi ngủ thay vì bất kỳ tư thế ngủ nào khác. Điều này sẽ ngăn lưỡi của bạn chạm vào thành sau của cổ họng và không khiến bạn phát ra tiếng ngáy khi ngủ.

Nếu bạn nằm ngửa khi ngủ, hãy lựa chọn gối phù hợp

Trong trường hợp bạn không thể ngủ nghiêng và phải nằm ngửa khi ngủ, hãy kê đầu giường lên vài cm nếu có thể. Một chiếc gối với chức năng hoạt động tốt cũng rất hiệu quả.

Loại bỏ thói quen xấu

Hút thuốc và uống rượu, bia rất có hại về mọi mặt, trong đó bao gồm cả việc ngủ ngáy. Chúng khiến cơ bắp của bạn co dãn dẫn đến ngáy ngủ và có thể khiến cho quá trình thở của bạn trở nên khó khăn hơn.

Ngủ đủ giấc

Ngăn ngừa bản thân khỏi bị quá mệt mỏi do thiếu ngủ cũng là một cách khắc phục nhược điểm này. Khi bạn ngủ ít hơn mức cần thiết, cơ bắp của bạn trở nên mềm nhũn và do đó, bạn sẽ ngáy nhiều hơn.

Tập hát

Các bài tập thanh nhạc có thể làm nên điều kỳ diệu cho giấc ngủ của bạn. Tập hát 20 phút mỗi ngày để bạn có thể thắt chặt cơ cổ họng, từ đó có thể giúp ngăn ngừa ngáy ngủ.

Thông đường mũi của bạn

Bạn có thể mở đường mũi bằng cách rửa chúng trước khi đi ngủ. Hoặc sử dụng miếng dán chống ngáy cũng là một giải pháp tuyệt vời.

Thay gối thường xuyên hơn

Mạt bụi có thể tích tụ trên gối của bạn mỗi ngày và gây ra phản ứng dị ứng, dẫn đến ngáy ngủ. Hãy thay gối của bạn ít nhất 6 tháng một lần để đảm bảo vệ sinh và giảm thiểu chứng ngủ ngáy.

Giữ nước

Uống nhiều nước để những thứ bên trong mũi của bạn bớt dính và nghẹt. Bạn nên uống khoảng 11 đến 16 cốc nước mỗi ngày, bổ sung nước cũng là cách rất tốt cho sức khỏe.

Tập thể dục đầy đủ

Tập thể dục thực sự có thể giúp cơ thể của bạn thoát khỏi chứng ngủ ngáy vì nó có thể làm săn chắc tất cả các cơ của bạn, ngăn không cho chúng trở nên mềm nhũn.

Ngoài ra, giảm mỡ lưỡi cũng có thể giúp cải thiện chứng ngưng thở khi ngủ

Một nghiên cứu do trưởng khoa của Sleep Medicine (Y học giấc ngủ) - Richard J. Schwab, MD - đứng đầu, đã so sánh những bệnh nhân béo phì, không có chứng ngưng thở khi ngủ. Ông phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ có lưỡi to hơn và tỷ lệ mỡ lưỡi cao hơn so với những người tham gia nhưng không bị mắc phải tình trạng này.

Các tác giả của nghiên cứu tin rằng mỡ lưỡi có thể trở thành mục tiêu điều trị mới để cải thiện chứng ngưng thở khi ngủ. Họ cũng gợi ý rằng các nghiên cứu trong tương lai có thể khám phá xem liệu một số chế độ ăn kiêng và liệu pháp có thể giúp giảm mỡ lưỡi hay không./.