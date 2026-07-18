Lăn trứng gà có hút được mụn như lời đồn?

Phương pháp lăn trứng gà trị mụn bắt nguồn từ đâu?

Lăn trứng gà là mẹo dân gian được nhiều người áp dụng để trị mụn. Theo đó, trứng luộc chín còn ấm được bóc vỏ rồi lăn lên vùng da có mụn khoảng 5-7 phút. Nhiều người tin rằng, hơi nóng giúp giãn nở lỗ chân lông, còn quả trứng có thể hút bã nhờn, bụi bẩn và nhân mụn. Những hạt li ti xuất hiện trên lòng đỏ sau khi lăn cũng được cho là nhân mụn được lấy ra khỏi da.

Lăn trứng gà hút mụn có thật không?

Hiện chưa có nghiên cứu khoa học hay bằng chứng y khoa nào xác nhận trứng gà luộc có thể hút nhân mụn hoặc làm sạch lỗ chân lông theo cách được truyền miệng.

Sự thật về hiện tượng lòng đỏ xuất hiện hạt li ti

Các chuyên gia cho rằng, những hạt nhỏ xuất hiện trên lòng đỏ chủ yếu là do cấu trúc của trứng chín bị biến đổi dưới tác động của nhiệt, lực ép và quá trình lăn trên bề mặt da, chứ không phải nhân mụn được hút ra ngoài. Thực tế, nhiều thử nghiệm cho thấy ngay cả khi lăn trứng trên vùng da không có mụn, lòng đỏ vẫn xuất hiện những hạt sần tương tự.

Lăn trứng gà hút mụn là mẹo dân gian được nhiều người áp dụng

Vì sao da có cảm giác mịn hơn sau khi lăn?

Cảm giác da mềm và mịn hơn sau khi lăn trứng chủ yếu đến từ tác động của nhiệt và ma sát. Hơi ấm từ quả trứng có thể làm mềm lớp sừng và bã nhờn trên bề mặt da, trong khi thao tác massage nhẹ giúp da trở nên mượt hơn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc nhân mụn đã được loại bỏ.

Những rủi ro khi lạm dụng phương pháp lăn trứng gà trị mụn

Theo các chuyên gia da liễu, lăn trứng gà trị mụn không chỉ chưa được chứng minh hiệu quả mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trứng còn nóng có thể gây bỏng, kích ứng da; nhiệt và lực ma sát dễ làm mụn viêm nặng hơn. Nếu trứng hoặc tay không sạch, nguy cơ nhiễm trùng da cũng tăng lên. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn kích thích tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu, khiến lỗ chân lông dễ bít tắc và mụn phát triển nhiều hơn.

Cách chăm sóc da mụn an toàn

Tuân thủ quy trình làm sạch da

Làm sạch đúng cách giúp hạn chế bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân hàng đầu gây mụn. Ngay cả khi không trang điểm, bạn vẫn nên tẩy trang để loại bỏ kem chống nắng, bụi bẩn và dầu thừa. Sau đó, rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ có độ pH phù hợp và tẩy tế bào chết 1-2 lần mỗi tuần để loại bỏ lớp sừng già, giúp lỗ chân lông thông thoáng.

Sử dụng hoạt chất hỗ trợ điều trị mụn

Để cải thiện mụn đầu đen, mụn ẩn và mụn viêm, có thể sử dụng các sản phẩm chứa hoạt chất đã được chứng minh hiệu quả như BHA giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, benzoyl peroxide hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và giảm viêm, hoặc retinoid giúp tái tạo da, giảm mụn ẩn và hạn chế mụn tái phát.

Dưỡng ẩm và bảo vệ da

Da mụn vẫn cần được dưỡng ẩm để hạn chế tiết dầu quá mức. Nên chọn sản phẩm dạng gel hoặc lotion mỏng nhẹ, không gây bít tắc lỗ chân lông. Đồng thời, sử dụng kem chống nắng SPF từ 30 trở lên mỗi ngày để bảo vệ da, giảm viêm và hạn chế thâm sau mụn.