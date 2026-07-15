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Liên tục bị cấp trên ép đi uống rượu, nữ nhân viên cứu hỏa Hàn Quốc tự sát

Thứ Tư, 18:30, 15/07/2026
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VOV.VN - Dư luận Hàn Quốc phẫn nộ trước cái chết của nữ nhân viên cứu hỏa 29 tuổi, cô nhảy lầu tự sát sau rất nhiều lần bị cấp trên ép buộc tham gia tiệc rượu.

Cuộc điều tra mới đây tại Hàn Quốc phơi bày sự thật đau lòng về cái chết của một nữ nhân viên cứu hỏa 29 tuổi. Cô tự sát vào tháng 10/2025 sau quãng thời gian dài phải chịu đựng áp lực khủng khiếp tại nơi làm việc. Theo kết quả xác minh, trong vòng 15 tháng, cô gái này đã bị ép buộc tham gia 24 buổi tiệc rượu, bao gồm cả những lần liên quan đến công việc và các buổi nhậu nhẹt riêng tư của cấp trên.

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Jeong được xác định tự tử do bị cấp trên ép đi uống rượu.

Vụ bê bối này dẫn đến việc 17 quan chức cứu hỏa đang tại chức bị đình chỉ công tác; đồng thời hai cựu quan chức khác cũng đang nằm trong diện bị điều tra.

Nạn nhân được xác định là Jeong, làm việc tại Trạm cứu hỏa Gwangsan ở Gwangju. Cô nhảy lầu tự sát vào ngày 3/10/2025.

Ban đầu, trụ sở An toàn Phòng cháy chữa cháy Gwangju báo cáo rằng Jeong tìm đến dịch vụ tư vấn tâm lý vào tháng 6/2025 vì các vấn đề cá nhân. Báo cáo dường như nhằm mục đích đổ lỗi cho vị hôn phu của nạn nhân.

Mặc dù gia đình và vị hôn phu của Jeong nhiều lần yêu cầu làm rõ vụ việc, nhưng mọi kiến nghị của họ đều bị phớt lờ. Đến tháng 5/2026, gia đình Jeong gửi đơn cầu cứu trực tiếp lên Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia.

Khi vụ việc gây chấn động dư luận, Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ khởi động cuộc điều tra toàn diện vào ngày 11/6 theo chỉ đạo của Tổng thống Lee Jae Myung. Kết quả điều tra cho thấy áp lực đối với Jeong tăng vọt kể từ tháng 8/2024, khi trạm trưởng mới nhậm chức. Cô không chỉ bị ép tham gia các buổi nhậu mà còn phải chịu đựng sự bắt nạt kéo dài nơi công sở.

Dù không biết uống rượu, cô vẫn bị ra lệnh uống cạn nhiều ly rượu mạnh trong các buổi tiệc, bị ép ngồi vào những vị trí định sẵn cạnh sếp nam để phục vụ, chẳng hạn như phải ngồi giữa trạm trưởng và trưởng bộ phận.

Không chỉ thế, Jeong còn thường xuyên phải làm những việc vặt cá nhân và chuẩn bị các sự kiện riêng của cấp trên. Cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng, sau cái chết của Jeong, Trạm cứu hỏa Gwangsan có rà soát nội bộ nhưng chỉ mang tính hình thức, hoàn toàn bỏ qua việc xác định tình trạng bắt nạt tại nơi làm việc.

Trong số 17 quan chức bị đình chỉ, có 6 người từ Trụ sở Cứu hỏa Gwangju, 9 người từ Trạm cứu hỏa Gwangsan và 2 người từ trụ sở Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia. Tất cả đều bị miễn nhiệm ngay lập tức, cấm đến nơi làm việc và đình chỉ công tác.

Trụ sở Cứu hỏa Gwangju cho biết sẽ triệu tập hội đồng kỷ luật ngay khi nhận được báo cáo cuối cùng. Tùy thuộc vào mức độ sai phạm, các hình thức xử phạt có thể nghiêm trọng tới mức bị đuổi khỏi ngành.

Hoàng Hà/VTC News
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