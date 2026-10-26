Lời khuyên ăn uống khi sử dụng máy theo dõi đường huyết liên tục

Theo Nhóm Dinh dưỡng và Sức khỏe, Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), không có một chế độ ăn chung phù hợp với tất cả người bệnh tiểu đường. Vì vậy, CGM là công cụ hữu ích để tìm hiểu điều gì phù hợp với bản thân. Bạn có thể sử dụng thiết bị này để xác định loại thực phẩm, bữa ăn, đồ uống và lượng sử dụng phù hợp nhất với cơ thể.

Hiểu về thiết bị theo dõi đường huyết liên tục

CGM là hệ thống thiết bị y tế đeo trên người giúp đo lường liên tục nồng độ glucose trong dịch kẽ (chất lỏng bao quanh các tế bào). Khác với máy đo đường huyết bằng cách chích máu đầu ngón tay, CGM cung cấp chỉ số glucose thường xuyên cả ngày lẫn đêm, giúp bạn biết mức glucose đang có xu hướng tăng hay giảm. Khi nhận ra các xu hướng và quy luật lặp lại, bạn có thể thực hiện những điều chỉnh nhỏ để tạo ra kết quả đáng kể.

Bạn có thể sử dụng thiết bị CGM này để xác định loại thực phẩm, bữa ăn, đồ uống và lượng sử dụng phù hợp nhất với cơ thể (Ảnh: By ADA Nutrition & Wellness Team)

Tìm cách ăn phù hợp với bản thân

Bạn có thể đã biết carbohydrate làm tăng glucose nhiều nhất, trong khi protein và chất béo ít tác động hơn. Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn ăn, bạn vẫn có thể tự hỏi: “Nếu ăn món này, glucose của mình sẽ thay đổi ra sao?”. Để tìm hiểu ảnh hưởng của từng loại thực phẩm, bữa ăn và đồ uống đến mức glucose, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Trước khi ăn, dùng CGM để ghi nhận chỉ số glucose và các mũi tên thể hiện xu hướng tăng hoặc giảm.

Ăn món ăn hoặc uống loại đồ uống muốn tìm hiểu.

Kiểm tra lại sau khoảng hai giờ để xem chỉ số có nằm trong khoảng mục tiêu hay không. Với phần lớn người bệnh, mục tiêu là giữ mức glucose dưới 180 mg/dL sau ăn.

Nếu chỉ số vượt mục tiêu, lần sau hãy thử giảm lượng thực phẩm đó hoặc thay đổi những món ăn kèm. Nếu khó đạt mức mục tiêu sau ăn, bạn cũng có thể trao đổi với bác sĩ về việc có cần điều chỉnh thuốc hay không.

Hãy thường xuyên thực hiện cách này với những loại thực phẩm, đồ uống và cách kết hợp khác nhau. Càng theo dõi, bạn càng dễ nhận biết cách ăn uống phù hợp với mình.

Theo dõi xu hướng glucose tổng thể

Thực phẩm không phải yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến glucose. Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu từ CGM để nhận diện xu hướng glucose tổng thể và tìm hiểu những yếu tố khác tác động đến chỉ số.

Nếu cần hỗ trợ thêm về cách sử dụng CGM để điều chỉnh chế độ ăn, hãy trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng.