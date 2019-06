Lưu ý cách sử dụng thiết bị điện an toàn và tiết kiệm

Đối với tivi: Chọn kích thước tivi phù hợp không gian nội thất vì tivi càng to thì càng tốn điện. Không nên để màn hình ở chế độ sáng quá hoặc tiếng to quá không cần thiết. Khi ngừng xem lâu thì không nên tắt tivi bằng điều khiển từ xa (chế độ stand by) mà nên tắt bằng cách ấn nút power ở máy.