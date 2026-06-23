Thứ Ba, 10:00, 23/06/2026

Mắc bệnh cường giáp có làm giảm khả năng sinh con ở phụ nữ trẻ?

VOV.VN - Bạn gái của con trai tôi bị bệnh cường giáp. Tôi nghe nhiều người nói bệnh này khó mang thai và sinh con, tôi rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và lý giải thêm vấn đề giúp người phụ nữ hiểu thêm về cách giải quyết.