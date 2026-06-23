Mắc bệnh cường giáp có làm giảm khả năng sinh con ở phụ nữ trẻ?

VOV.VN - Bạn gái của con trai tôi bị bệnh cường giáp. Tôi nghe nhiều người nói bệnh này khó mang thai và sinh con, tôi rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và lý giải thêm vấn đề giúp người phụ nữ hiểu thêm về cách giải quyết.
VOV.VN - Không chỉ đối với nam giới, tai nạn "phòng the" cũng có thể khiến chị em nguy hiểm tính mạng. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Quen biết nhau qua mạng xã hội nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp, chưa xác thực được quê quán, nhân thân... người phụ nữ vẫn đang "vẽ" nên cuộc sống tương lai tốt đẹp. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp làm sáng tỏ vấn đề cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch) từ lâu gắn với tục ăn cơm rượu nếp, hoa quả để "diệt sâu bọ". Phong tục này bắt nguồn từ đâu, mang ý nghĩa gì và vì sao cơm rượu nếp lại trở thành món ăn không thể thiếu trong ngày lễ truyền thống của người Việt?