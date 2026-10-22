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Mang nỗi đau tình dục vào mối quan hệ mới, vì sao khó mở lòng?
Thứ Năm, 10:00, 22/10/2026

Mang nỗi đau tình dục vào mối quan hệ mới, vì sao khó mở lòng?

VOV.VN - Sang chấn tình dục có thể bắt nguồn từ những lời nói tưởng chừng vô hại, để lại nỗi ám ảnh kéo dài và ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này. Cùng nghe ThS, BSCKII Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Khoa Nam học, BV TW Quân đội 108 lí giải vấn đề này.

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PV/VOV2
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