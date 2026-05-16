Mẹ anh sắc sảo quá, em bỗng thấy e dè trước ngưỡng cửa hôn nhân

Thứ Bảy, 05:00, 16/05/2026
VOV.VN - Tôi và anh yêu nhau đến nay đã tròn hai năm. Anh là người đàn ông ấm áp, tâm lý và luôn chiều chuộng tôi hết mực. Trong mắt tôi, anh chính là bến đỗ bình yên mà tôi muốn gắn bó cả đời. Thế nhưng, sau buổi về ra mắt gia đình anh để bàn chuyện trăm năm vừa qua, tâm trí tôi bỗng rối bời bởi nỗi sợ mẹ chồng.

Trước khi về nhà anh, tôi đã nghe anh kể sơ qua rằng mẹ là người phụ nữ đảm đang, tháo vát, một tay bà quán xuyến từ kinh tế đến việc nhà để nuôi anh khôn lớn. Lúc đó, tôi thầm ngưỡng mộ và nghĩ rằng mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ một người mẹ chồng tương lai giỏi giang như vậy. Nhưng khi trực tiếp tiếp xúc, tôi mới hiểu thế nào là sự "sắc sảo" đến mức nghẹt thở.

Mẹ anh có đôi mắt rất tinh, như thể chỉ cần nhìn qua là bà đã đọc thấu hết mọi suy nghĩ của người đối diện. Suốt buổi gặp gỡ, bà tiếp đón tôi bằng một thái độ lịch sự nhưng xa cách. Từng câu hỏi của bà đều sắc lẹm, xoáy sâu vào nề nếp gia đình tôi, kỹ năng nội trợ và cả định hướng sự nghiệp của tôi sau này. Khi tôi xuống bếp phụ bà làm cơm, sự kỹ tính của bà càng lộ rõ. Bà chỉ cho tôi cách nhặt rau, cách xếp bát đĩa sao cho "đúng chuẩn nhà này" với một tông giọng không cho phép sự sai sót. Tôi cảm giác mình giống như một học sinh đang đứng trước một vị giám thị nghiêm khắc hơn là một cô con dâu tương lai.

Điều khiến tôi lo sợ nhất chính là anh là con một. Anh đã nói thẳng với tôi rằng, sau khi cưới, chúng tôi chắc chắn sẽ ở chung để phụng dưỡng bố mẹ. Nhìn căn nhà sạch bóng không một vết bụi, nhìn cách bà điều hành mọi việc trong gia đình một cách tuyệt đối, tôi tự hỏi liệu một người vốn vụng về và ưa tự do như mình có thể tồn tại được trong "khuôn khổ" ấy hay không?

Tối hôm đó về nhà, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi yêu anh thật. Nhưng hôn nhân đâu chỉ có hai người, nhất là khi phải chung sống với một người mẹ chồng quá ghê gớm và khó tính. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra những chuỗi ngày "cơm không lành, canh không ngọt", những lúc bị soi xét từng lời ăn tiếng nói, và cả những lúc anh kẹt giữa hiếu và tình. Liệu tình yêu của anh có đủ lớn để bảo vệ tôi, hay chính anh cũng sẽ bị khuất phục trước sự uy quyền của mẹ?

Tôi bỗng muốn chậm lại, muốn suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ này. Có phải tôi quá ích kỷ và nhạy cảm, hay đây chính là linh cảm về một cuộc hôn nhân đầy sóng gió phía trước?

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Toàn bộ vàng cưới và tiền mừng, vợ tôi lén lút đem cho anh trai vay
VOV.VN - Tin tưởng giao vợ giữ toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ âm thầm đem gần 600 triệu đồng cho anh trai vay để trả nợ kinh doanh mà không hề bàn bạc.

Mẹ chồng chê tôi "ăn bám" nhưng lại từ chối trông cháu để tôi đi làm
VOV.VN - Chồng tôi đi xuất khẩu lao động, một mình tôi ở nhà chăm 2 con nhỏ, lúc nào mẹ chồng cũng mỉa mai là tôi ăn bám, nhưng khi tôi nhờ bà trông cháu giúp để đi làm thì bà từ chối vì còn bận trông cháu ngoại.

Bạo hành trẻ em, khi gia đình không còn là nơi che chở
VOV.VN - Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội và TP.HCM khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm bảo vệ trẻ. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để ngăn bi kịch tái diễn.

Chạm mặt người cũ trong ngày ra mắt gia đình chồng sắp cưới
VOV.VN - Tôi chưa bao giờ tin vào hai chữ "định mệnh" cho đến khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Ngày ra mắt họ hàng, đại gia đình chồng sắp cưới tôi lặng người khi chạm mặt người yêu cũ, hơn nữa đó còn là em họ của chồng sắp cưới.

Cách dùng bột giặt đuổi chuột hiệu quả, tiết kiệm mà ít người biết
VOV.VN - Dùng bột giặt để đuổi chuột là mẹo dân gian được nhiều gia đình áp dụng nhờ dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí. Với mùi hương khá nồng, bột giặt có thể khiến chuột khó chịu, hạn chế xuất hiện trong nhà, đặc biệt khi chúng mới xuất hiện ở một số khu vực nhất định.

Con dâu bỏ đi lúc chồng thất nghiệp, nay quay về xin đoàn tụ khi chồng phát triển
VOV.VN - Khi con trai còn kiếm tiền tốt, gia đình từng êm ấm, hạnh phúc. Nhưng biến cố sau dịch Covid-19 khiến kinh tế lao dốc, người con dâu bỗng đưa con bỏ đi, mua nhà nơi khác để sống riêng. Nay thấy chồng ổn định, công việc thuận lợi trở lại, cô muốn quay về hàn gắn nhưng liệu mọi tổn thương có dễ dàng xóa bỏ?

