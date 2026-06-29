Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đã đòi đi bước nữa

VOV.VN - Một cụ ông ngoài 80 tuổi, vợ mới mất chưa lâu nay lại muốn đi bước nữa khiến con cháu băn khoăn và muốn ngăn cản. Việc làm của các con cháu có đúng hay không? Giải quyết việc này thế nào cho hài hòa đây?
VOV.VN - Tôi năm nay ngoài 90 tuổi rồi nhưng nhu cầu quan hệ tình dục vẫn nhiều. Tuy nhiên, vợ không thích và tuổi cũng nhiều, có thuốc gì giúp giảm bớt ham muốn vì tôi lo sẽ hại đến sức khỏe? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giúp giải đáp thắc mắc cho cụ ông.
VOV.VN - Nhiều người nghĩ chỉ cần xịt thuốc là có thể diệt sạch gián. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết việc nhìn thấy vài con gián trong nhà có thể là dấu hiệu của một ổ gián lớn đang ẩn nấp. Muốn xử lý tận gốc, cần bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày.
VOV.VN - Tôi chưa đến 60 tuổi nhưng đã có các hiện tượng mãn dục. Từ đó kéo theo rất khó ngủ. Hiện giờ tôi chỉ ngủ được khi dùng thuốc nên rất mệt mỏi. Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa lời khuyên giúp tư vấn cho nhân vật.