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Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đã đòi đi bước nữa
Thứ Hai, 15:00, 29/06/2026

Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đã đòi đi bước nữa

VOV.VN - Một cụ ông ngoài 80 tuổi, vợ mới mất chưa lâu nay lại muốn đi bước nữa khiến con cháu băn khoăn và muốn ngăn cản. Việc làm của các con cháu có đúng hay không? Giải quyết việc này thế nào cho hài hòa đây?

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PV/VOV2
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