Mẹ tôi mới mất được hơn 100 ngày, bố U80 đã đòi đi bước nữa

Thấy một con gián trong bếp, chuyên gia cảnh báo điều đáng lo phía sau

VOV.VN - Nhiều người nghĩ chỉ cần xịt thuốc là có thể diệt sạch gián. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết việc nhìn thấy vài con gián trong nhà có thể là dấu hiệu của một ổ gián lớn đang ẩn nấp. Muốn xử lý tận gốc, cần bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày.