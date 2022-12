Mẹo giảm căng thẳng và đau một cách nhanh chóng

1. Chườm đá lên khu vực bị ảnh hưởng

Chườm đá là một trong những thủ thuật lâu đời và hiệu quả nhất để giúp điều trị cơn đau ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Nó có thể hữu ích trong việc giải quyết các chấn thương cấp tính cũng như bất kỳ tình trạng viêm và sưng tấy nào có thể xảy ra. Bạn có thể chườm đá lên người hoặc ngâm mình trong bồn nước đá.

2. Xoa bóp phần giữa hai lông mày để giảm bớt căng thẳng

Điểm áp lực là một cách tốt để giảm đau tạm thời khỏi tất cả các loại đau đớn và căng thẳng, và một trong số chúng nằm giữa lông mày của chúng ta được gọi là điểm ấn tượng. Chườm hoặc xoa bóp khu vực này là một cách tuyệt vời để loại bỏ căng thẳng và lo lắng khỏi cơ thể.

3. Xoa bóp tai của bạn

Một điểm áp lực khác có thể được kích thích để giảm căng thẳng và lo lắng khỏi cơ thể nằm ở tai của bạn. Được gọi là điểm cổng thiên đàng, xoa bóp tai và ấn nhẹ vào thời điểm này sẽ giúp bạn đối phó với căng thẳng.

4. Ăn bột yến mạch

Yến mạch là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho sức khỏe mà chúng ta nên kết hợp vào chế độ ăn uống của mình, nhưng một trong những lợi ích mà bột yến mạch chưa được biết đến là tác dụng thư giãn của nó. Bột yến mạch có nhiều magiê và kali giúp giảm huyết áp, đồng thời nó cũng làm tăng mức serotonin nếu ăn thường xuyên. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn khiến bạn hạnh phúc hơn về lâu dài.

5. Bôi nước gừng để giảm đau nhức tai

Bạn đang bị đau tai khó chịu và cần giải pháp tức thì? Sử dụng nước gừng hoặc dầu được làm ấm với gừng có thể làm dịu cơn đau. Đảm bảo chỉ thoa nó quanh phần ngoài của tai. Gừng có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm đau tai.

6. Uống nước cam

Vitamin C có rất nhiều lợi ích đối với cơ thể con người, một trong số đó là giảm căng thẳng. Mức độ căng thẳng cao có liên quan đến sự thiếu hụt vitamin C, vì vậy việc tăng lượng vitamin C hàng ngày của bạn có thể hữu ích. Một trong những cách dễ nhất để làm điều này là uống nước cam có thể làm giảm mức độ lo lắng của bạn.

7. Nhai kẹo cao su

Nhai kẹo cao su có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm căng thẳng và lo lắng. Theo một nghiên cứu, hành động nhai kẹo cao su được chứng minh là làm giảm căng thẳng ở những người tham gia và tăng mức độ tỉnh táo của họ.

8. Đặt muối vào lưỡi của bạn

Nếu bạn muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng để giảm bớt lo lắng, hãy đắp muối vào lưỡi. Mẹo nhỏ này có thể đánh lạc hướng bạn khỏi lo lắng và thúc đẩy bạn bằng cách thu hút các giác quan của bạn./.