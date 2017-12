Một số kỹ năng sẽ giúp bạn thoát khỏi tình huống nguy hiểm

Nếu bạn bị nghẹn: Nếu bạn đang nghẹt thở, trước hết hãy bình tĩnh. Bắt đầu ho mạnh. Nếu nó không hiệu quả, hãy tự đấm vào khu vực giữa bụng và phần dưới của xương sườn của bạn. Nếu điều này cũng không có tác dụng, hãy tì cơ thể của bạn vào ghế (hoặc bất kỳ vật nào khác cao bằng eo của bạn). Lặp lại thao tác cho đến khi vật làm bạn bị nghẹn rơi ra. Cách thứ hai: Nhanh chóng nằm chống khuỷu tay và đầu gối của bạn, duỗi cánh tay của bạn về phía trước và để cơ thể rơi xuống nền nhà. Bạn đau đớn nhưng nó có thể cứu sống bạn. Nhận biết một cơn dông đang đến: Nếu bạn nghi ngờ một cơn dông lớn sắp bắt đầu, hãy chú ý đến các chi tiết sau: Những đám mây thấp. Nếu những đám mây đen, sẽ có mưa lớn và không có gió. Nếu mây có màu nâu, sẽ có mưa với gió mạnh. Nếu những đám mây dần biến mất, nó có nghĩa là sẽ không có mưa. Cần làm gì nếu phanh xe không hoạt động? Nếu phanh xe hỏng, đừng hoảng sợ. Hãy bật đèn khẩn cấp để các xe sau biết có sự cố đang xảy ra. Nhấn phanh thật mạnh và bất ngờ. Đây là cách bạn có thể tạo ra áp lực trong hệ thống phanh. Sử dụng phanh tay cẩn thận và cố gắng rẽ phải và trái để giảm tốc độ của xe Nếu bạn cảm thấy rằng ai đó đang theo dõi bạn, trước hết hãy kiểm tra xem có đúng vậy không. Hãy để ý cách người đó nhìn và đột nhiên thay đổi hướng đi của bạn. Nếu người đó vẫn còn phía sau bạn, đừng đi đến những nơi không có người. Đi đến quán cà phê và giả vờ rằng bạn đang gặp bạn. Hay tốt nhất là đi thẳng đến đồn cảnh sát. Không bị lạc trong rừng: Nếu bạn cảm thấy rằng mình đang đi vòng tròn trong một khu rừng, cố gắng vượt qua khu rừng theo một bên. Nếu bạn là người thuận tay phải, hãy đi phía bên trái. Nếu bạn là người thuận tay trái, hãy chọn phía bên phải. Nó sẽ giúp bạn không đi thành vòng tròn mà thoát ra ngoài. Khi bị đau tim: Nếu bạn hoặc bất cứ ai xung quanh bạn đang bị đau tim, ngay lập tức gọi xe cứu thương. Cố đừng hoảng sợ trước khi bác sĩ đến. Yêu cầu nhân viên cứu thương biết thuốc cần dùng. Trước khi uống, bắt đầu thở sâu và ho. Hít thở sâu sẽ đưa oxy vào phổi và ho kích thích ngực, giúp khôi phục nhịp tim và giữ cho đến khi xe cứu thương đến. Đảm bảo an toàn trong chuyến đi đường dài: Nếu bạn đi bộ đường dài, hãy chắc chắn rằng một số người bạn thân nhất hoặc gia đình của bạn biết bạn đang đi đâu, những nơi bạn sẽ đến thăm và khi nào bạn định trở lại. Sẽ hoàn hảo nếu bạn để lại kế hoạch của chuyến đi và đi cùng một chuyên gia biết rõ khu vực mà bạn đang muốn tới. Nơi để trốn trong một trận động đất: Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, trong trận động đất, bạn không nên trốn trong ngưỡng cửa. Bạn hãy ở gần một số vật thể to lớn; tuy nhiên, đảm bảo rằng nó sẽ không rơi vào người bạn. Nằm xuống gần nó với tư thế của bào thai. Những phút đầu tiên sau tai nạn xảy ra và trước khi xe cứu thương đến là vô cùng quan trọng. Băng bó đúng cách có thể cứu sống một người. Dưới đây là một số lời khuyên cho những tình huống khác nhau. Cánh tay bị gãy nên được cố định trước khi xe cứu thương đến. Buộc một miếng vải quanh cổ và giữ cánh tay ở một vị trí cố định. Đồng thời, cảnh báo cho người khác rằng người đó bị thương. Đây loại băng sẽ rất hữu ích trong trường hợp của đầu gối chấn thương, nó giúp cổ định khớp gối. Bạn có thể sử dụng băng co giãn cho loại chấn thương này. Cách băng này có thể được sử dụng trong trường hợp bị tổn thương ngực hoặc gãy xương đùi. Băng hình số 8 được sử dụng để cố định các khớp nhỏ hơn hoặc để băng bó vết thương ở bàn tay. Nếu một người đang bất tỉnh, hãy gọi xe cứu thương và sơ cứu tại chỗ. Nghiêng đầu người trở lại nhẹ nhàng. Nâng cằm và nghe xem người đó còn thở không. Quỳ xuống bên cạnh người đó và đặt một bàn tay lên má như trong bức tranh. Nếu bạn nghi ngờ người đó bị chấn thương cột sống, không di chuyển người đó mà chỉ mở miệng nhẹ nhàng để khí thoát ra.

