Mua vé số mong "xả xui", người đàn ông bất ngờ trúng độc đắc hàng chục tỷ

Thứ Sáu, 06:32, 27/03/2026
VOV.VN - Quyết định mua vé số để xả xui sau một ngày làm việc không may mắn, người đàn ông ở bang Colorado, Mỹ bất ngờ đổi đời khi trúng 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Theo New York Post, Công ty Xổ số Colorado cho biết, người đàn ông may mắn được xác là anh Jonathan G. (không tiết lộ họ đầy đủ), sống tại Alamosa, bang Colorado (Mỹ), hiện đang làm nhân viên bán điện thoại. Anh Jonathan cho biết, hôm đó tâm trạng anh tụt dóc do doanh số bết bát, tư vấn khách hàng không suôn sẻ.

Trong giờ nghỉ, Jonathan bước vào siêu thị Walmart với tâm trạng khá nặng nề. Bình thường, anh thỉnh thoảng chi khoảng 5 USD để thử vận may. Nhưng hôm ấy, đứng trước quầy vé số, anh bỗng có một ý nghĩ khác.

"Trong đầu tôi lúc đó nảy ra ý nghĩ tại sao không thử loại 20 USD nhỉ, cùng lắm thì mất thêm một chút tiền thôi, có gì tồi tệ hơn được nữa đâu?", Jonathan kể lại. Anh mạnh dạn chọn một tờ vé số cào loại 20 USD (hơn 500.000 đồng) để xả xui.

Cuối cùng, đó lại là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời Jonathan. "Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi cứ đứng đó, nhìn trân trân tờ vé số trên tay", anh kể. Kết quả là anh đã trúng số 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Theo công bố từ công ty xổ số, trò chơi này có tỉ lệ trúng thưởng khoảng 1/3, nhưng phần lớn người chơi chỉ nhận lại số tiền đúng bằng giá trị vé mua, tức 20 USD. Còn để chạm tới giải thưởng 1 triệu USD như Jonathan, xác suất là 1/1.080.000.

Jonathan chia sẻ, trước khi có công việc ổn định hiện tại, anh từng trải qua thời gian thất nghiệp và phải sống trong các khu nhà dành cho người vô gia cư. Từ những năm tháng khó khăn ấy đến khoảnh khắc cầm trên tay tấm vé trúng thưởng, cuộc đời anh chàng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Jonathan cho biết anh không có ý định tiêu tiền vào những thú vui xa xỉ. Ưu tiên của anh là gia đình. "Tôi sẽ mang lại cho gia đình một cuộc sống mà trước đây tôi chỉ dám mơ ước", người đàn ông bang Colorado bộc bạch.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo The People và New York Post
Trà xanh giúp giảm hôi miệng: Giải pháp tự nhiên, dễ thực hiện
Trà xanh giúp giảm hôi miệng: Giải pháp tự nhiên, dễ thực hiện

Trà xanh giúp giảm hôi miệng: Giải pháp tự nhiên, dễ thực hiện

Trà xanh giúp giảm hôi miệng: Giải pháp tự nhiên, dễ thực hiện

VOV.VN - Trà xanh, giàu polyphenol và catechin, được xem là giải pháp tự nhiên hỗ trợ giảm hôi miệng nhờ khả năng kháng khuẩn, ức chế hợp chất gây mùi và cải thiện hơi thở khi sử dụng đúng cách.

Đền bù nhà hơn 10 tỷ, tôi là con đẻ nhưng bị gạt ra khỏi danh sách chia tiền
VOV.VN - Căn nhà cho thuê của gia đình tôi vừa được đền bù hơn 10 tỷ đồng, bố mẹ quyết định chia tiền cho ba anh chị em của tôi và gạch tên tôi ra khỏi phần tài sản chỉ vì 3 năm trước, tôi lấy người bố mẹ không đồng ý

Đền bù nhà hơn 10 tỷ, tôi là con đẻ nhưng bị gạt ra khỏi danh sách chia tiền

Đền bù nhà hơn 10 tỷ, tôi là con đẻ nhưng bị gạt ra khỏi danh sách chia tiền

VOV.VN - Căn nhà cho thuê của gia đình tôi vừa được đền bù hơn 10 tỷ đồng, bố mẹ quyết định chia tiền cho ba anh chị em của tôi và gạch tên tôi ra khỏi phần tài sản chỉ vì 3 năm trước, tôi lấy người bố mẹ không đồng ý

Bỏ việc nhà nước về làm nội trợ, ông bố lặng người trước câu nói của con trai
VOV.VN - 5 năm trước, tôi rời bỏ vị trí viên chức nhà nước để về làm "ông bố nội trợ". Ngày đó, vợ tôi đứng trước cơ hội thăng tiến lớn, chúng tôi đã ngồi lại và đồng lòng ai đang có đà thì xông pha, người kia sẽ lùi lại làm hậu phương. Tôi tự nguyện cất tấm bằng kỹ sư vào ngăn kéo, thay bộ vest bằng chiếc tạp dề.

Bỏ việc nhà nước về làm nội trợ, ông bố lặng người trước câu nói của con trai

Bỏ việc nhà nước về làm nội trợ, ông bố lặng người trước câu nói của con trai

VOV.VN - 5 năm trước, tôi rời bỏ vị trí viên chức nhà nước để về làm "ông bố nội trợ". Ngày đó, vợ tôi đứng trước cơ hội thăng tiến lớn, chúng tôi đã ngồi lại và đồng lòng ai đang có đà thì xông pha, người kia sẽ lùi lại làm hậu phương. Tôi tự nguyện cất tấm bằng kỹ sư vào ngăn kéo, thay bộ vest bằng chiếc tạp dề.

