Mua vé số mong "xả xui", người đàn ông bất ngờ trúng độc đắc hàng chục tỷ

Theo New York Post, Công ty Xổ số Colorado cho biết, người đàn ông may mắn được xác là anh Jonathan G. (không tiết lộ họ đầy đủ), sống tại Alamosa, bang Colorado (Mỹ), hiện đang làm nhân viên bán điện thoại. Anh Jonathan cho biết, hôm đó tâm trạng anh tụt dóc do doanh số bết bát, tư vấn khách hàng không suôn sẻ.

Trong giờ nghỉ, Jonathan bước vào siêu thị Walmart với tâm trạng khá nặng nề. Bình thường, anh thỉnh thoảng chi khoảng 5 USD để thử vận may. Nhưng hôm ấy, đứng trước quầy vé số, anh bỗng có một ý nghĩ khác.

"Trong đầu tôi lúc đó nảy ra ý nghĩ tại sao không thử loại 20 USD nhỉ, cùng lắm thì mất thêm một chút tiền thôi, có gì tồi tệ hơn được nữa đâu?", Jonathan kể lại. Anh mạnh dạn chọn một tờ vé số cào loại 20 USD (hơn 500.000 đồng) để xả xui.

Cuối cùng, đó lại là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời Jonathan. "Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi cứ đứng đó, nhìn trân trân tờ vé số trên tay", anh kể. Kết quả là anh đã trúng số 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Theo công bố từ công ty xổ số, trò chơi này có tỉ lệ trúng thưởng khoảng 1/3, nhưng phần lớn người chơi chỉ nhận lại số tiền đúng bằng giá trị vé mua, tức 20 USD. Còn để chạm tới giải thưởng 1 triệu USD như Jonathan, xác suất là 1/1.080.000.

Jonathan chia sẻ, trước khi có công việc ổn định hiện tại, anh từng trải qua thời gian thất nghiệp và phải sống trong các khu nhà dành cho người vô gia cư. Từ những năm tháng khó khăn ấy đến khoảnh khắc cầm trên tay tấm vé trúng thưởng, cuộc đời anh chàng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Jonathan cho biết anh không có ý định tiêu tiền vào những thú vui xa xỉ. Ưu tiên của anh là gia đình. "Tôi sẽ mang lại cho gia đình một cuộc sống mà trước đây tôi chỉ dám mơ ước", người đàn ông bang Colorado bộc bạch.