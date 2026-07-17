Muốn chấm dứt cuộc hôn nhân sau 20 năm bị chồng bạo hành, đánh đập

VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi và thường xuyên bạo hành vợ. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng vẫn băn khoăn trước quyết định của mình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên.
VOV.VN - Tôi năm nay 46 tuổi rồi chưa lấy chồng và sinh con bao giờ nhưng đến nay tôi lại muốn làm mẹ đơn thân. Tôi dự định đi làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy tôi cần lưu ý điều gì? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi bị khiếm thị. Tuy sinh hoạt bình thường vẫn tự chủ được nhưng tôi rất lo lắng không dám sinh con. Tôi lo mình không thể chăm sóc được trẻ nhỏ. Tôi nên chọn cách nào để ngừa thai? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Nhu cầu cải thiện, nâng cao chất lượng sinh lý, tình dục là điều nam giới nào cũng mong muốn, thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E chia sẻ về vấn đề này.