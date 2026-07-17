Thứ Sáu, 10:00, 17/07/2026

Muốn chấm dứt cuộc hôn nhân sau 20 năm bị chồng bạo hành, đánh đập

VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi và thường xuyên bạo hành vợ. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng vẫn băn khoăn trước quyết định của mình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên.