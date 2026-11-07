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Muốn sống lâu, sống khỏe: Đừng bỏ qua 5 thói quen mỗi ngày

Thứ Bảy, 06:07, 07/11/2026
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VOV.VN - Sống lâu, sống khỏe không chỉ phụ thuộc vào di truyền mà còn chịu ảnh hưởng từ thói quen sinh hoạt hàng ngày. Duy trì chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và chăm sóc sức khỏe chủ động là những việc đơn giản giúp giảm nguy cơ bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Ăn uống cân bằng, bổ sung đầy đủ dưỡng chất

Chế độ ăn uống hợp lý giúp cung cấp năng lượng, duy trì hoạt động của các cơ quan, tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên ăn đa dạng thực phẩm, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; bổ sung protein từ cá, thịt nạc, trứng, sữa, các loại đậu và hạt; đồng thời hạn chế đường, muối, chất béo không có lợi và thực phẩm chế biến sẵn. Bên cạnh đó, cần ăn uống điều độ, bổ sung đủ nước và điều chỉnh khẩu phần phù hợp với độ tuổi, mức độ vận động cũng như tình trạng sức khỏe.

Duy trì vận động mỗi ngày để tăng cường thể lực

Vận động thường xuyên giúp cải thiện chức năng tim mạch, tăng sức mạnh cơ bắp, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Mỗi người có thể lựa chọn các hoạt động phù hợp như đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc làm vườn, bắt đầu từ cường độ nhẹ rồi tăng dần theo khả năng. Bên cạnh đó, cần tránh ngồi lâu, thường xuyên đứng dậy đi lại, kéo giãn cơ thể. Người cao tuổi nên kết hợp bài tập tăng sức mạnh cơ bắp và giữ thăng bằng để duy trì khả năng vận động, hạn chế nguy cơ té ngã.

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Ngủ đủ giấc, giữ nhịp sinh hoạt ổn định

Ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, củng cố trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung, ổn định cảm xúc và tăng cường miễn dịch. Ngược lại, thiếu ngủ kéo dài có thể gây mệt mỏi, giảm hiệu suất làm việc và làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Để ngủ ngon hơn, mỗi người nên duy trì giờ đi ngủ, thức dậy cố định, giữ không gian ngủ yên tĩnh, thông thoáng; hạn chế caffeine, sử dụng thiết bị điện tử và ăn quá no trước giờ ngủ. Nếu thường xuyên mất ngủ, ngáy lớn hoặc buồn ngủ ban ngày, cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Kiểm soát căng thẳng, duy trì tinh thần lạc quan

Sức khỏe tinh thần có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Căng thẳng kéo dài dễ gây mất ngủ, mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng đến cảm xúc. Vì vậy, mỗi người nên dành thời gian thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc, đi dạo hoặc theo đuổi sở thích cá nhân; đồng thời duy trì các mối quan hệ tích cực, chia sẻ với gia đình, bạn bè và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy quá tải.

Chủ động chăm sóc sức khỏe, khám định kỳ

Nhiều bệnh mạn tính tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, đường huyết, mỡ máu; tầm soát bệnh theo độ tuổi và nguy cơ, tiêm chủng đầy đủ, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và tuân thủ hướng dẫn điều trị nếu mắc bệnh. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường kéo dài, cần đi khám sớm để được xác định nguyên nhân và xử trí phù hợp. Duy trì 5 thói quen lành mạnh không bảo đảm kéo dài tuổi thọ nhưng góp phần giảm nguy cơ bệnh tật, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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