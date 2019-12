“Ngắt kết nối để kết nối sẽ là xu hướng giải trí của tương lai“

CEO We Escape Vương Chí Nhân cho rằng, ngoài những buổi gặp mặt gắn liền với đồ công nghệ, giới trẻ đã có những mô hình giải trí gắn kết và khiến họ tương tác với nhau nhiều hơn và trò chơi nhập vai thực tế chính là một xu hướng giải trí của tương lai.

Trò chơi nhập vai thực tế We Escape là gì?

Mô hình Trò chơi thực tế hiện đang có mặt và phát triển mạnh mẽ ở các nước phát triển như: Mỹ, Hàn Quốc, Phần Lan, Singapore…. với nhiều tên gọi và hình thức khác nhau. Vào năm 2015, trò chơi nhập vai thực tế với tên gọi We Escape (Escape Room) đã xuất hiện tại Việt Nam và thu hút được sự chú ý và quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. We Escape – trò chơi nhập vai thực tế đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập dựa trên mô hình trò chơi giải đố mà trong đó người chơi sẽ nhập vai vào nhân vật cụ thể và trong thời gian nhất định người chơi phải thoát khỏi phòng kín.

Cụ thể một nhóm từ 2-8 người sẽ được nhốt vào một phòng kín trong vòng 60 phút và tìm cách giải đố, vượt qua thử thách và thoát ra ngoài. Bước vào phòng chơi, bạn sẽ được nhập vai từ tên trộm khét tiếng tới một thám tử tài ba hay thậm chí tên tử tù… mỗi nhân vật đều mang trong mình một nhiệm vụ riêng biệt mà đội chơi cần hoàn thành. Trong 60 phút này bạn phải vận dụng khả năng thu thập thông tin, xử lý dữ liệu, tư duy logic để có thể giải đố, mở khóa và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các phòng chơi tại We Escape mang những nội dung cốt truyện khác nhau để các bạn trẻ khám phá.

Các phòng chơi của We Escape thu hút giới trẻ vì sự sáng tạo và tăng tinh thần đồng đội cho các nhóm chơi.

Tại sao We Escape xuất hiện tại thị trường Việt Nam?

Người đưa trò chơi nhập vai thực tế này về Việt Nam chính là CEO We Escape Vương Chí Nhân. Ông Vương Chí Nhân chia sẻ: “Năm 2013, sau khi tốt nghiệp đại học tại Singapore, tôi được nhận vào làm tại một công ty với mức lương khá ổn định. So với các bạn người Singapore, tôi làm việc khá nhanh. Họ có thể mất cả ngày, còn tôi chỉ mất mấy tiếng. Khoảng thời gian còn lại tôi rất rảnh, không biết đi chơi ở đâu, chỉ nằm nhà nên thấy bản thân vô dụng quá. Lúc đó, máu khởi nghiệp và kinh doanh của tôi lại rất mãnh liệt nên sau khi trải nghiệm Escape Room tại Singapore tôi chợt tự hỏi mình tại sao không đưa loại hình giải trí bổ ích như thế này đến Việt Nam?”

Sau đó, Vương Chí Nhân không chần chừ mà quyết định ngay bỏ công việc hiện tại và trở về Việt Nam để thực hiện giấc mơ này.

"Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè không những riêng tôi mà có nhiều người luôn hỏi “Hôm nay đi chơi gì?” “Đi chơi ở đâu?”. Câu trả lời thường là “Gì cũng được" hoặc “Không biết". Và tôi cũng nhận ra, ở Việt Nam còn rất ít sân chơi bổ ích cho giới trẻ. Ngoài xem phim, đi ăn, đi uống, hầu như không còn hình thức giải trí nào khác. Vì thế, thời gian sử dụng điện thoại thông minh của các bạn trẻ Việt Nam nhiều hơn rất nhiều so với các bạn trẻ trên thế giới. Khi trải nghiệm escape room tại Singapore tôi tự hỏi: “Tại sao các bạn giới trẻ Việt Nam lại không được tiếp cận với hình thức giải trí hiện đại và bổ ích như thế này?”. Đó cũng là lí do chính khiến tôi muốn đưa trò chơi hiện đại này về Việt Nam" " Vương Chí Nhân cho biết.

Trò chơi nhập vai thực tế We Escape đã phát triển như thế nào tại Việt Nam?

Vương Chí Nhân còn chia sẻ Việt Nam là thị trường mới dù khó khăn nhưng đây cũng sẽ là cơ hội và là mảnh đất màu mỡ để We Escape phát triển. Sau 5 năm phát triển bao gồm 1 năm We Escape săn cá mập thành công tại tập 10 - chương trình Shark Tank mùa 2. We Escape đã có những bước trở mình mạnh mẽ. Tính từ thời điểm 12/2018 sau nhận được đầu tư từ chương trình Shark Tank, We Escape đã có 1 năm phát triển thần tốc.

Hiện We Escape có số lượng phòng chơi lên tới 31 phòng, gấp đôi số phòng chơi được xây dựng trong suốt 4 năm trước, doanh thu và lợi nhuận đều tăng 100%, đã đạt ngưỡng doanh thu 1 triệu USD và đã có 1,5 triệu khách hàng/năm.

CEO We Escape Vương Chí Nhân

CEO We Escape Vương Chí Nhân cho rằng, ngoài những buổi gặp mặt gắn liền với đồ công nghệ, giới trẻ đã có những mô hình giải trí gắn kết và khiến họ tương tác với nhau nhiều hơn và trò chơi nhập vai thực tế chính là một xu hướng giải trí của tương lai.

"Sau 5 năm dài đằng đẵng, tôi luôn tự hào và cảm thấy rất vui vì mỗi ngày thức dậy vẫn có nhiều việc để làm, vẫn có nhiều tin nhắn để đọc, nhiều công trường để đi, nhiều comment trên facebook để trả lời và nhiều nhân viên để “mắng". Còn căng thẳng, còn vấn đề, còn thứ để phát triển là còn tốt. Không có công ty thì chả có cái gì nữa cả. Tôi và đội ngũ We Escape sẽ không ngủ quên trên chiến thắng mà sẽ cố gắng và chăm chỉ hơn nữa trong thời gian sắp tới để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam” CEO We Escape Vương Chí Nhân tự tin chia sẻ.

Với nội dung game đầy mới lạ giữa thị trường game “ảo” đang dần bão hòa, và We Escape chính là “sợi dây” gắn kết các bạn trẻ lại với nhau trong kỉ nguyên 4.0, giúp các bạn có thể tạm rời xa những chiếc smartphone để hòa mình vào những trò vận động, tăng sự tương tác và gắn kết trong đội nhóm của mình. CEO We Escape Vương Chí Nhân cho biết, "ngắt kết nối để kết nối sẽ" là xu hướng giải trí của tương lai./.