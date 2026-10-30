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Ngồi máy tính cả ngày, làm sao giảm khô và nhức mỏi mắt?

Thứ Sáu, 06:11, 30/10/2026
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VOV.VN - Làm việc nhiều giờ với máy tính dễ khiến mắt khô, căng tức và mệt mỏi. Bên cạnh sử dụng sản phẩm hỗ trợ theo hướng dẫn y tế, một số bài tập cho mắt, massage nhẹ nhàng và điều chỉnh môi trường làm việc có thể giúp giảm cảm giác khó chịu.

 

Tập các bài tập cho mắt

Nhìn màn hình liên tục trong nhiều giờ có thể khiến mắt căng thẳng, đặc biệt khi phải tập trung điều tiết trong thời gian dài. Một số bài tập đơn giản giúp mắt thay đổi tiêu điểm và thư giãn.

Bạn có thể chọn một vật ở xa khoảng 6 m, nhìn tập trung trong 10-15 giây, sau đó chuyển sang một vật ở gần khoảng 40 cm và tiếp tục nhìn trong 10-15 giây. Tiếp theo, quay lại quan sát vật ở xa ban đầu. Lặp lại động tác trong khoảng 1 phút, ít nhất 3 lần mỗi ngày.

Massage mắt

Massage nhẹ nhàng có thể giúp thư giãn vùng quanh mắt sau thời gian dài đọc sách hoặc làm việc với máy tính.

Để thực hiện, hãy chà hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm, nhắm mắt rồi đặt lòng bàn tay nhẹ nhàng lên mắt, tránh tạo áp lực lên nhãn cầu. Giữ tư thế và đếm đến 10 trước khi mở mắt. Có thể thực hiện từ 3-5 lần mỗi ngày.

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Điều chỉnh khoảng cách với màn hình máy tính

Ngồi quá gần màn hình hoặc duy trì tư thế làm việc không phù hợp trong thời gian dài có thể làm tăng cảm giác khó chịu ở mắt, đồng thời gây mỏi cổ và vai gáy.

Để hạn chế tình trạng này, nên đặt màn hình cách mắt ít nhất 60 cm. Bàn ghế cần được điều chỉnh phù hợp với chiều cao cơ thể. Màn hình nên đặt thấp hơn tầm mắt, với góc nhìn chếch xuống khoảng 10-15 độ, giúp đầu và cổ duy trì tư thế thoải mái khi làm việc.

Chú ý ánh sáng và độ chói

Ánh sáng quá tối, quá chói hoặc phản chiếu trên màn hình có thể khiến mắt nhanh mệt mỏi. Vì vậy, nên hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào mắt và màn hình, đặt máy tính vuông góc hoặc bên cạnh cửa sổ, đồng thời điều chỉnh đèn chiếu sáng phù hợp để giảm chói.

Tạo thói quen chớp mắt thường xuyên

Chớp mắt giúp dàn đều nước mắt trên bề mặt nhãn cầu, duy trì độ ẩm và hạn chế tình trạng khô mắt. Tuy nhiên, khi tập trung làm việc với máy tính, nhiều người có xu hướng chớp mắt ít hơn bình thường, khiến mắt dễ khô và khó chịu.

Do đó, hãy chủ động chớp mắt thường xuyên trong quá trình làm việc, đặc biệt khi phải nhìn màn hình liên tục. Thói quen này góp phần duy trì độ ẩm cho mắt và giảm cảm giác khô, mỏi.

Cho mắt nghỉ ngơi định kỳ

Làm việc lâu trước màn hình khiến mắt dễ mệt mỏi. Bạn nên áp dụng quy tắc 20-20-20: cứ 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn một vật cách khoảng 6 m trong ít nhất 20 giây, đồng thời đứng dậy vận động nhẹ khi nghỉ. Nếu mắt khô, đau nhức, đỏ hoặc nhìn mờ kéo dài, hãy khám chuyên khoa mắt để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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