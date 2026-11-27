Ngủ cạnh người ngáy ảnh hưởng thế nào?

Ngáy xuất hiện khi luồng không khí đi qua đường hô hấp làm rung các mô mềm trong lúc ngủ. Mức độ ngáy có thể khác nhau tùy tư thế ngủ, cấu trúc đường thở, tình trạng nghẹt mũi, cân nặng và thói quen sử dụng rượu bia. Tiếng ngáy lớn, kéo dài hoặc không đều có thể khiến người nằm cạnh khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên tỉnh giấc, làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nếu tình trạng này diễn ra lâu dài, người ngủ cùng có thể bị mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày, giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ và dễ cáu gắt.

Làm thế nào để ngủ ngon khi nằm cạnh người ngáy?

Sử dụng nút bịt tai

Nút bịt tai giúp giảm cường độ tiếng ngáy và những âm thanh xung quanh, tạo không gian yên tĩnh hơn khi ngủ. Nên chọn sản phẩm có kích thước phù hợp, sử dụng đúng hướng dẫn và vệ sinh hoặc thay mới định kỳ. Không nên nhét nút bịt tai quá sâu vào ống tai. Nếu xuất hiện tình trạng đau, ngứa, kích ứng, chảy dịch hoặc khó chịu kéo dài, cần ngừng sử dụng và đi khám khi cần thiết.

Ngủ cạnh người thường xuyên ngáy có thể khiến giấc ngủ gián đoạn, gây mệt mỏi và giảm tập trung vào ngày hôm sau

Thử tiếng ồn trắng hoặc âm thanh nền

Máy tạo tiếng ồn trắng, quạt điện hoặc những nguồn âm thanh ổn định có thể giúp che bớt sự thay đổi bất ngờ của tiếng ngáy, nhờ đó người nằm cạnh dễ duy trì giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, bằng chứng về hiệu quả cải thiện giấc ngủ của tiếng ồn trắng vẫn chưa thống nhất. Nếu lựa chọn cách này, nên điều chỉnh âm lượng vừa phải, tránh để âm thanh quá lớn hoặc kéo dài gây khó chịu và ảnh hưởng đến thính giác. Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không có tác dụng điều trị mất ngủ.

Điều chỉnh không gian phòng ngủ

Môi trường ngủ cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nghỉ ngơi. Phòng ngủ nên được giữ sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế ánh sáng và tiếng ồn, đồng thời duy trì nhiệt độ dễ chịu.

Nếu có thể, người nằm cạnh nên thay đổi vị trí ngủ hoặc tăng khoảng cách với người ngáy. Bên cạnh đó, duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định, hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính trước giờ ngủ cũng giúp cơ thể dễ thư giãn hơn.

Cân nhắc ngủ riêng trong một thời gian

Khi tiếng ngáy khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hai người có thể trao đổi và thống nhất ngủ ở hai phòng riêng trong một số đêm. Đây là giải pháp thực tế để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt khi một người thường xuyên thiếu ngủ hoặc cần duy trì sự tỉnh táo cho công việc, lái xe. Dù vậy, ngủ riêng chỉ giúp người nằm cạnh tránh tiếng ngáy, không giải quyết được nguyên nhân gây ngáy. Vì thế, nếu tình trạng diễn ra thường xuyên, người ngáy vẫn cần được kiểm tra sức khỏe.

Làm gì để giúp người bên cạnh giảm ngáy?

Để giảm tiếng ngáy, người thường xuyên gặp tình trạng này nên thử nằm nghiêng thay vì nằm ngửa, hạn chế rượu bia trước khi ngủ và duy trì cân nặng hợp lý. Nếu bị nghẹt mũi kéo dài, cần kiểm tra để xác định nguyên nhân, tránh tự ý dùng thuốc xịt mũi trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nên ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, hạn chế hút thuốc và không ăn quá no trước giờ ngủ. Nếu các biện pháp này không hiệu quả, người ngáy cần đi khám để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp như dùng máng đẩy hàm hoặc máy thở CPAP.

Khi nào người ngáy cần đi khám?

Ngáy không đồng nghĩa với chứng ngưng thở khi ngủ, nhưng tiếng ngáy lớn kèm những khoảng ngừng thở bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo. Người thường xuyên ngáy nên đi khám nếu có biểu hiện thở hổn hển, nghẹn hoặc tỉnh giấc vì khó thở; thức giấc nhiều lần, đau đầu, khô miệng khi thức dậy; buồn ngủ, khó tập trung, suy giảm trí nhớ vào ban ngày dù đã ngủ đủ. Đặc biệt, người có tiền sử tăng huyết áp, béo phì hoặc thường xuyên buồn ngủ khi lái xe cần chú ý nguy cơ ngưng thở khi ngủ. Nếu nghi ngờ mắc chứng này, bác sĩ có thể chỉ định kiểm tra giấc ngủ tại nhà hoặc cơ sở chuyên khoa để xác định nguyên nhân và hướng điều trị.