Người bệnh tiểu đường thường bỏ qua dưỡng chất quan trọng này

Theo EatingWell, đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, việc kiểm tra lượng carbohydrate và đường bổ sung trong thực phẩm có thể đã trở thành thói quen. Đây là hai yếu tố quan trọng giúp lựa chọn thực phẩm phù hợp, bởi cơ thể phân giải đường và tinh bột thành glucose. Tuy nhiên, bên cạnh việc kiểm soát lượng carbohydrate, cơ thể còn cần những dưỡng chất khác để sử dụng glucose hiệu quả. Một trong số đó là magie.

Magie có nhiều trong các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Khoáng chất này tham gia vào quá trình điều hòa đường huyết, hỗ trợ hoạt động của insulin và giúp tế bào chuyển hóa glucose thành năng lượng. Theo chuyên gia, bổ sung đủ magie thông qua chế độ ăn uống có thể góp phần cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết.

Theo chuyên gia, bổ sung magie có thể giúp người bệnh tiểu đường kiểm soát đường huyết

Magie giúp cơ thể đáp ứng tốt hơn với insulin

Sau khi ăn, insulin giúp vận chuyển glucose từ máu vào tế bào để sử dụng hoặc dự trữ. Khi các tế bào giảm khả năng đáp ứng với insulin, lượng glucose tồn tại trong máu sẽ tăng lên. Magie tham gia vào những phản ứng giúp tế bào tiếp nhận và đáp ứng với tín hiệu insulin. Vì vậy, thiếu magie có thể góp phần gây ra tình trạng kháng insulin.

Theo chuyên gia, khi lượng magie thấp, cơ thể sẽ gặp khó khăn hơn trong việc sử dụng insulin. Đồng thời, đường huyết cao khiến thận đào thải nhiều magie hơn qua nước tiểu, làm tình trạng thiếu hụt magie có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy tăng lượng magie có thể cải thiện khả năng đáp ứng với insulin ở một số người. Trong một phân tích các thử nghiệm ngẫu nhiên trên người trưởng thành có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao, việc bổ sung magie giúp cải thiện chỉ số kháng insulin được tính từ nồng độ glucose và insulin lúc đói so với nhóm dùng giả dược. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để xác định những đối tượng nào sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng thực phẩm bổ sung magie.

Theo chuyên gia, nên ưu tiên bổ sung magie từ thực phẩm và trao đổi với nhân viên y tế về việc sử dụng chế phẩm bổ sung nếu nghi ngờ thiếu magie.

Magie hỗ trợ tuyến tụy tiết insulin

Tuyến tụy chứa các tế bào beta có nhiệm vụ tiết insulin khi lượng đường trong máu tăng lên sau bữa ăn. Để thực hiện chức năng này, các tế bào beta phân giải glucose và tạo ra ATP (adenosine triphosphate), phân tử cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào. Sự gia tăng ATP kích hoạt một loạt thay đổi, cho phép canxi đi vào tế bào và thúc đẩy quá trình giải phóng insulin. Magie hỗ trợ hoạt động của các enzyme tham gia sản xuất ATP.

Theo chuyên gia, có thể hiểu đơn giản rằng magie là một phần trong hệ thống tín hiệu giúp tuyến tụy nhận biết thời điểm cần giải phóng insulin. Khi tuyến tụy không thể tiết đủ insulin đáp ứng nhu cầu của cơ thể, lượng glucose trong máu có thể tiếp tục tăng cao.

Việc cung cấp đủ magie giúp các tế bào beta có được dưỡng chất cần thiết để đáp ứng với sự gia tăng glucose, qua đó hỗ trợ quá trình tiết insulin giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Một nghiên cứu tổng quan về tế bào beta tuyến tụy cho thấy, thiếu magie có thể ảnh hưởng đến các enzyme tham gia nhận biết glucose và những tín hiệu phụ thuộc vào năng lượng liên quan đến quá trình tiết insulin. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu mới góp phần giải thích cơ chế sinh học về ảnh hưởng của tình trạng thiếu magie đối với đường huyết, chưa chứng minh rằng bổ sung magie có thể cải thiện khả năng tiết insulin ở tất cả mọi người.

Magie giúp tế bào sử dụng glucose để tạo năng lượng

Đưa glucose vào tế bào mới chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, tế bào cần chuyển hóa glucose thành năng lượng để sử dụng. Magie hỗ trợ các enzyme thực hiện quá trình này, bao gồm những phản ứng liên quan đến phân giải glucose. Theo chuyên gia, magie cũng giúp cơ thể chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu liệu bổ sung magie có thực sự giúp cải thiện các chỉ số đường huyết hay không. Một phân tích tổng hợp 24 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với 1.325 người mắc bệnh tiểu đường type 2 cho thấy nhóm bổ sung magie có mức giảm đường huyết lúc đói và HbA1c khiêm tốn so với nhóm đối chứng.

Trong đó, HbA1c, chỉ số phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 3 tháng, giảm trung bình 0,22 điểm phần trăm ở những người sử dụng chế phẩm bổ sung magie. Tuy nhiên, kết quả giữa các thử nghiệm có sự khác biệt, phụ thuộc vào lượng magie ban đầu của người tham gia, liều lượng và thời gian bổ sung.

Những phát hiện này cho thấy magie có thể mang lại lợi ích cho một số người, nhưng chưa thể xác định việc tăng cường thực phẩm giàu magie sẽ làm thay đổi đường huyết của từng cá nhân ở mức độ nào.

Ngoài ra, các thử nghiệm nói trên sử dụng chế phẩm bổ sung magie, trong khi thực phẩm tự nhiên chứa nhiều dưỡng chất kết hợp với nhau. Vì vậy, không thể áp dụng trực tiếp kết quả nghiên cứu về viên bổ sung cho việc ăn thực phẩm giàu magie.

Có nên uống magie để kiểm soát đường huyết?

Theo chuyên gia, kiểm soát lượng carbohydrate là một phần quan trọng trong việc quản lý đường huyết. Tuy nhiên, cung cấp đủ các dưỡng chất giúp cơ thể sử dụng glucose cũng cần được quan tâm.

Magie tham gia vào quá trình tiết insulin, hỗ trợ chức năng insulin và chuyển hóa glucose. Một số nghiên cứu ghi nhận sự cải thiện khiêm tốn về các chỉ số đường huyết khi bổ sung magie. Dù vậy, những kết quả này không có nghĩa tất cả người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường đều cần sử dụng viên bổ sung magie.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên nguồn magie từ thực phẩm tự nhiên. Việc thêm các loại đậu vào bữa tối hoặc bổ sung hạt vào bữa sáng là những cách đơn giản để đáp ứng nhu cầu magie hằng ngày.