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Nhà bếp ám mùi khó chịu? 9 mẹo khử mùi đơn giản từ nguyên liệu sẵn có

Chủ Nhật, 06:09, 01/11/2026
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VOV.VN - Mùi thức ăn, dầu mỡ và khói bếp dễ tích tụ, khiến không gian nấu nướng trở nên bí bách. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm, bạn có thể áp dụng các mẹo đơn giản để khử mùi, giữ nhà bếp luôn luôn sạch thoáng.

 

Dùng bã cà phê

Thay vì bỏ đi sau khi pha chế, bạn có thể tận dụng bã cà phê để khử mùi trong nhà bếp. Chỉ cần cho bã cà phê vào một chiếc bát nhỏ rồi đặt ở góc bếp thông thoáng. Mùi cà phê có thể giúp làm giảm cảm giác khó chịu do mùi thức ăn, hải sản hoặc các loại thực phẩm có mùi đặc trưng gây ra. Hương thơm tự nhiên của cà phê cũng góp phần tạo cảm giác dễ chịu cho không gian nấu nướng. Nên thay bã cà phê thường xuyên, tránh để ẩm mốc.

Loại bỏ mùi hôi với hành tây

Dù có mùi khá nồng, hành tây vẫn được nhiều người sử dụng như một nguyên liệu hỗ trợ khử mùi trong nhà bếp. Bạn có thể thái hành tây thành lát mỏng, cho vào bát nước hoặc ngâm cùng một ít giấm trắng rồi đặt ở khu vực cần xử lý mùi. Cách làm này có thể giúp giảm cảm giác khó chịu do mùi thức ăn lưu lại. Tuy nhiên, không nên để hành tây quá lâu vì bản thân nguyên liệu này cũng có mùi đặc trưng.

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Dùng gừng khử mùi phòng bếp

Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn có thể giúp làm giảm mùi tanh, mùi thực phẩm bám trên dụng cụ nấu ăn. Khi nồi, chảo hoặc dao có mùi khó chịu, bạn có thể cắt một lát gừng tươi rồi chà nhẹ lên bề mặt dụng cụ, sau đó rửa sạch bằng nước rửa chén. Cách này đặc biệt hữu ích khi xử lý mùi tanh còn sót lại sau khi sơ chế cá, thịt hoặc hải sản.

Cho chanh vào bồn rửa chén

Vỏ chanh và các loại vỏ trái cây có tinh dầu thơm có thể được tận dụng để làm sạch, giảm mùi khó chịu ở khu vực bồn rửa. Bạn có thể dùng lát chanh chà lên bề mặt bồn rửa, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Axit citric trong chanh hỗ trợ làm sạch một số cặn bẩn và vết dầu mỡ, trong khi tinh dầu từ vỏ chanh tạo hương thơm dễ chịu.

Đối với bồn rửa có bộ phận nghiền rác chuyên dụng, có thể sử dụng một ít vỏ chanh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên cho vỏ chanh vào đường ống thoát nước thông thường vì chúng có thể gây tắc nghẽn.

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Khử mùi nhà bếp bằng cách đun sôi nước và giấm

Mùi dầu mỡ sau khi chiên, xào thường lưu lại khá lâu trong không khí. Một mẹo đơn giản là đun một cốc nước cùng khoảng 3 thìa canh giấm trong chảo hoặc nồi nhỏ. Để hỗn hợp sôi nhẹ trong vài phút và không đậy nắp để hơi nước lan tỏa trong khu vực bếp.

Giấm có tính axit, có thể hỗ trợ xử lý một số mùi khó chịu. Tuy nhiên, cách này chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế việc vệ sinh bếp và thông gió. Khi thực hiện, cần tránh hít trực tiếp hơi giấm đậm đặc và không để nồi đun cạn nước.

Tự làm nước xông nhà bếp

Nếu muốn căn bếp có hương thơm tự nhiên, bạn có thể tự chuẩn bị một nồi nước xông từ các nguyên liệu như bạc hà, vỏ cam và chanh thái lát. Cho tất cả vào nồi nước, đun nhỏ lửa để hương thơm lan tỏa. Trong quá trình đun, cần bổ sung nước nếu hỗn hợp bị cạn.

Cách làm này giúp tạo mùi hương dễ chịu, góp phần giảm cảm giác ngột ngạt do mùi thức ăn lưu lại. Tuy nhiên, cần chú ý theo dõi nồi nước trong suốt quá trình đun, tránh để cạn nước gây cháy hoặc mất an toàn.

Cho baking soda vào tủ lạnh

Tủ lạnh là nơi bảo quản nhiều loại thực phẩm nên dễ xuất hiện mùi hỗn hợp, kể cả khi được vệ sinh thường xuyên. Để hạn chế tình trạng này, bạn có thể đặt một bát nhỏ baking soda trong tủ lạnh. Baking soda có khả năng hấp phụ một số mùi khó chịu, giúp không gian bên trong dễ chịu hơn.

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Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra thực phẩm, loại bỏ đồ ăn đã hỏng, lau sạch các vết thức ăn rơi vãi và vệ sinh những vị trí dễ tích tụ cặn bẩn. Nên thay baking soda định kỳ để duy trì hiệu quả khử mùi.

Lắp đặt quạt hút mùi nhà bếp

Lắp quạt hút mùi hoặc hệ thống thông gió giúp loại bỏ khói, hơi nóng và mùi thức ăn, dầu mỡ phát sinh khi nấu nướng, hạn chế chúng bám vào quần áo, tóc và các bề mặt trong nhà. Giải pháp này đặc biệt hữu ích với những căn bếp kín hoặc liền phòng khách. Để thiết bị hoạt động hiệu quả, cần chọn công suất phù hợp với diện tích bếp, thường xuyên vệ sinh lưới lọc và bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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