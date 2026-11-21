Tác hại của ẩm mốc trong môi trường sống

Nấm mốc thường phát triển ở nơi ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp, máy giặt và các góc khuất. Bào tử nấm dễ phát tán trong không khí, khi hít phải có thể gây hắt hơi, ngứa mắt, ho, hen suyễn, đau đầu hoặc nổi mề đay.

Một số loại nấm mốc còn sản sinh độc tố mycotoxin, có thể gây tổn thương hệ thần kinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Trẻ em, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và người mắc bệnh phổi mạn tính là những nhóm dễ bị tác động.

Tác hại của nấm mốc trong thực phẩm

Nấm mốc và độc tố trong thực phẩm có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc mạn tính, tùy loại độc tố, lượng tiếp xúc và thời gian tích lũy. Triệu chứng nhẹ thường gồm nôn, chóng mặt, tiêu chảy. Nếu phơi nhiễm kéo dài, độc tố có thể gây tổn thương cơ quan, làm tăng nguy cơ bệnh thận, ung thư gan và một số bệnh ung thư khác.

Độc tố nấm mốc có thể xuất hiện trong nhiều thực phẩm quen thuộc, nhất là những sản phẩm bảo quản không đúng cách.

Nấm mốc thường phát triển ở nơi ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp, máy giặt và các góc khuất

Bánh chưng

Bánh chưng giàu nước và dinh dưỡng nên dễ bị nấm mốc, nhất là khi bảo quản lâu trong điều kiện nóng ẩm. Nấm mốc có thể khiến bánh bị vữa, chua, cay, có mùi rượu hoặc vị đắng bất thường. Một số chủng Aspergillus và Penicillium còn sản sinh độc tố gây hại. Vì vậy, cần loại bỏ bánh khi xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, không tiếp tục sử dụng.

Bánh ngọt, mứt hoa quả

Bánh ngọt và mứt hoa quả nếu để lâu hoặc bảo quản không đúng điều kiện cũng dễ bị vi sinh vật, nấm mốc xâm nhập. Khi phát triển trên bề mặt thực phẩm, nấm mốc không chỉ làm thay đổi màu sắc, mùi vị mà còn có thể tạo ra các chất gây hại. Nếu bánh ngọt hoặc mứt có biểu hiện chảy nước, đổi màu, biến mùi hay xuất hiện nấm mốc, người dùng nên bỏ đi, không tiếp tục ăn.

Lương thực, thực phẩm

Lạc, đậu nành, hạt hướng dương, hạt điều, gạo, ngô và sắn dễ nhiễm nấm mốc khi bảo quản trong môi trường ẩm. Một số chủng Aspergillus có thể sản sinh aflatoxin - độc tố gây ngộ độc và làm tăng nguy cơ ung thư gan nếu phơi nhiễm kéo dài. Aflatoxin chịu nhiệt cao, khó bị phá hủy khi chế biến thông thường. Vì vậy, cần loại bỏ thực phẩm đã bị mốc, không rửa sạch để tiếp tục sử dụng.

Biện pháp chống ẩm mốc, bảo vệ sức khỏe

Phòng ngừa ẩm mốc trong môi trường sống: Cần kiểm tra, khắc phục sớm các vị trí thấm dột, rò rỉ nước; giữ nhà cửa thông thoáng, lau khô khu vực ẩm ướt và phơi quần áo ở nơi có nắng, gió. Hạn chế sử dụng vật liệu dễ hút ẩm, vệ sinh điều hòa định kỳ, dùng máy hút ẩm khi cần thiết. Với bề mặt bị mốc, cần làm sạch đúng cách; trường hợp mốc diện rộng hoặc tái phát nên xử lý chuyên dụng.

Phòng ngừa nấm mốc trong thực phẩm: Chọn thực phẩm an toàn, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát hoặc trong tủ lạnh tùy loại; vệ sinh thường xuyên dụng cụ chế biến và hộp đựng. Không sử dụng thực phẩm đổi màu, biến mùi hoặc xuất hiện nấm mốc, bởi rửa sạch, cắt bỏ phần mốc hay đun nóng cũng không bảo đảm loại bỏ độc tố. Nếu nghi ngờ ngộ độc, cần ngừng ăn, đến cơ sở y tế kiểm tra, không tự gây nôn hoặc dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn.