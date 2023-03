Chọn nội thất đúng cách cho không gian nhỏ

Ngôi nhà nhỏ có thể trông rộng rãi khi bạn luôn xem xét diện tích của nó trước khi quyết định đầu tư trang trí nội thất. Kích thước của đồ nội thất và các đồ trang trí khác mà bạn chọn thực sự có thể thay đổi diện mạo tổng thể của căn phòng.

Dưới đây là những lời khuyên hữu ích của các nhà thiết kế về việc giữ cho không gian nhỏ không có cảm giác chật chội:

Nội thất không có kết cấu

Lập kế hoạch bố trí tối ưu cho một không gian không phải lúc nào cũng chỉ là về kích thước của đồ nội thất. Thành phần thực tế bất kể kích thước, đều có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ tổng thể của căn phòng. Các chuyên gia thiết kế nhà khuyên bạn nên tránh sử dụng bất kỳ món đồ nội thất nào có kết cấu, nếu bạn muốn làm cho căn phòng của mình trông rộng hơn so với thực tế.

Simran Kaur, người sáng lập Room You Love cho biết: “Kết cấu trong đồ nội thất hoặc vải có thể làm giảm sự phản chiếu ánh sáng tối ưu trong một căn phòng nhỏ. Rất nhiều món đồ nội thất có kết cấu, thực sự có thể khiến căn phòng trông nhỏ hơn, chật chội hơn và đôi khi thậm chí còn gây ra cảm giác ngột ngạt”.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cần tránh hoàn toàn đồ nội thất có họa tiết. Thay vào đó, bạn có thể biến chúng thành điểm nhấn thú vị cho căn phòng.

Cân nhắc về mức độ sử dụng

Khi không gian hạn chế, điều bạn cần làm là để mọi thứ trong phòng phải có mục đích cần thiết riêng. Mục đích đó bắt mắt hay độc đáo, nhưng không phải mọi thứ đều chỉ phục vụ một mục đích.

Nếu bạn có một chiếc ghế dài với một chiếc ghế đặc biệt, thì hãy chắc chắn rằng nó cũng là một nơi để lưu trữ. Ngay cả những bức tường trong một khu vực nhỏ cũng nên được thiết kế để làm nhiều việc hơn là trưng bày những bức ảnh gia đình. Brigid Steiner và Elizabeth Krueger, chủ sở hữu của The Life with Be, khuyên bạn nên thực sự sử dụng một chiếc ghế dài đựng đồ làm bàn uống cà phê hoặc đặt những chiếc gương trang trí để vừa là tác phẩm nghệ thuật vừa là nơi để ngắm nhìn diện mạo của bạn khi bạn đi ngang qua.

Họ nói: “Hãy chắc chắn rằng những phần bạn chọn sẽ phục vụ ít nhất hai mục đích trở lên. Ví dụ bao gồm sử dụng tủ quần áo làm tủ đầu giường hoặc bàn cà phê mở ra để cất chăn”.

Càng đơn giản càng đẹp

Nếu không gian sống của bạn nhỏ, bạn có thể muốn lấp đầy nó bằng bất cứ thứ gì bạn nghĩ rằng bạn cần cho thói quen hàng ngày của mình. Tuy nhiên, điều đó chỉ dẫn đến sự lộn xộn gia tăng.

Nếu mắt bạn không thể nghỉ ngơi trong một căn phòng, thì chính căn phòng đó cũng không yên tĩnh. Sẽ rất khó để tận hưởng nếu căn phòng lộn xộn. Tất cả chúng ta đều muốn mọi căn phòng trong nhà đều yên bình và thuận lợi cho lối sống của mình, vì vậy hãy chọn lọc đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật cho mọi phòng, bất kể kích thước.

Kaur nói: “Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến rằng bạn phải mua nhiều món đồ nội thất nhỏ trong một không gian nhỏ. Nhưng càng nhiều món đồ thì không gian càng kín. Tốt hơn là có một hoặc hai món đồ nội thất lớn, thay vì là sáu đến bảy món đồ nhỏ”.

Xem xét màu sắc

Không gian nhỏ có thể có hoặc không có cửa sổ hoặc bất kỳ loại ánh sáng tự nhiên nào. Nhưng bất kể không gian nào cũng cần có sự xuất hiện của ánh sáng để mang lại cảm giác thoáng đãng, rộng rãi.

Nguyên tắc đầu tiên ở đây là giữ cho các bức tường của căn phòng có màu sáng, càng cơ bản càng tốt. Đối với những món đồ nội thất đặt trong một căn phòng nhỏ, bạn cũng nên tìm những món đồ có màu sắc hoặc tông màu nhạt hơn. Kaur nói: “Đồ nội thất tối màu có thể hấp thụ ánh sáng và làm cho không gian trông nhỏ hơn. Đồ nội thất có tông màu nhạt hoặc đồ nội thất bằng gỗ sáng màu là lựa chọn tốt nhất”.

Chú ý phần chân nhô ra của nội thất

Nếu không gian nhỏ là nơi hoàn hảo cho một chiếc ghế hoặc trường kỷ, hãy xem xét thêm có phần nào bị lộ ra ngoài hay không. Có không gian không được phơi sáng xung quanh một món đồ nội thất làm cho mọi thứ trông thoáng hơn. Nó tạo ảo giác có nhiều không gian vì ánh sáng xuyên suốt và không bị chặn ở phía dưới như trường hợp đi văng hoặc ghế có vải trải dài xuống sàn.

Kaur nói: “Hãy tránh những chiếc ghế sofa dày, thay vào đó là những chiếc ghế vừa vặn hơn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với chân đồ nội thất. Bạn nên bỏ qua kiểu dáng mập mạp và chọn những kiểu dáng thanh mảnh, hợp lý hơn”.

Tận dụng chiều cao

Khi không gian sàn ở mức cao, hãy sử dụng chiều cao của căn phòng. Nghệ thuật treo tường hoặc những món đồ nội thất cao như một chiếc rương có ngăn kéo để đựng đồ rất phù hợp trong một không gian nhỏ hơn. Bạn sẽ có thể đưa thêm dung lượng lưu trữ trong khi vẫn duy trì dấu chân tổng thể của mình ở mức nhỏ.

Cân nhắc trưng bày ảnh hoặc bản in được sắp xếp theo bố cục dọc để thêm các kích thước giúp mở rộng không gian của căn phòng.

Sử dụng một màu chủ đạo

Khi lựa chọn đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật cho không gian nhỏ, hãy nhìn vào bảng màu chủ đạo. Thêm quá nhiều màu sắc hoặc kết cấu khác nhau trong một không gian nhỏ có thể khiến mọi thứ trông lộn xộn.

“Hãy sử dụng một bảng màu thống nhất cho không gian. Điều này sẽ làm cho toàn bộ không gian có cảm giác êm dịu hơn và ít lộn xộn hơn. Để thêm một chút thú vị, kết cấu có thể đóng vai trò là hoa văn của bạn thì hãy lựa chọn các vật liệu hữu cơ như vải lanh, vải hoa hoặc da”, Steiner và Krueger nói.

Ngay cả một không gian nhỏ trong nhà vẫn luôn có thể thêm phong cách và chức năng với kế hoạch thích hợp. Những mẹo này cung cấp cho bạn một khởi đầu vững chắc để tạo giao diện hoàn toàn mang màu sắc của riêng bạn./.