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Nhiều lần chị họ bên nhà vợ đi quá giới hạn, tôi không thể tiếp tục làm ngơ
Thứ Bảy, 10:00, 04/07/2026

Nhiều lần chị họ bên nhà vợ đi quá giới hạn, tôi không thể tiếp tục làm ngơ

VOV.VN - Cứ mỗi lần nhà có việc, bà chị họ hàng bên nhà vợ lại cứ cố tình "động chạm" khiến tôi rất khó chịu. Thế nhưng chuyện tế nhị tôi không dám kể với ai. Tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối tình huống cho nhân vật.

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PV/VOV2
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