Nhiều lần chị họ bên nhà vợ đi quá giới hạn, tôi không thể tiếp tục làm ngơ

VOV.VN - Cứ mỗi lần nhà có việc, bà chị họ hàng bên nhà vợ lại cứ cố tình "động chạm" khiến tôi rất khó chịu. Thế nhưng chuyện tế nhị tôi không dám kể với ai. Tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời khuyên giúp gỡ rối tình huống cho nhân vật.
VOV.VN - Có rất nhiều biện pháp tránh thai bao gồm sử dụng thuốc, que tránh thai, đặt vòng và tính ngày rụng trứng... Biện pháp tránh thai nào là phù hợp và an toàn nhất cho sức khỏe? Cùng bác sĩ Phạm Quang Khải, Bệnh viện E chia sẻ và bàn luận về chủ đề này.
VOV.VN - Người mẹ đơn thân có con gái đang học đại học. Khi phát hiện con gái có mối quan hệ đồng tính với một cô gái khác, người mẹ hết sức lo lắng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ với người mẹ đang lo lắng trước mối quan hệ đồng tính của cô con gái.
VOV.VN - Không phải dinh dưỡng hay thể thao, một thói quen phổ biến ở hầu hết các gia đình Việt Nam hiện tại đang là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ. Thông tin được đưa ra tại hội thảo “Đồng hành Kiến tạo Tầm vóc Việt” diễn ra chiều 1/7 tại Hà Nội.