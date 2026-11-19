Tuyệt đối không tắm nước lạnh

Một trong những sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất khi trời trở lạnh là duy trì thói quen tắm nước lạnh hoặc bước ngay vào phòng tắm xả nước lạnh mà không làm ấm cơ thể trước. Khi nhiệt độ môi trường thấp, các mạch máu dưới da đang có xu hướng co lại để giữ nhiệt.

Nếu gặp nước lạnh đột ngột, mạch máu sẽ co thắt cực mạnh làm huyết áp tăng vọt tức thời, dẫn đến nguy cơ vỡ mạch máu não, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ nguy hiểm tính mạng, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền. Luôn sử dụng nước ấm để tắm, nên làm ấm phòng tắm trước khi vào và tuyệt đối không tắm quá muộn vào ban đêm.

Không ra ngoài trời lạnh đột ngột vào sáng sớm mà không mặc đủ ấm

Nhiều người có thói quen dậy sớm tập thể dục hoặc đi làm khi trời vẫn còn tờ mờ sáng và nhiệt độ ngoài trời đang ở mức thấp nhất trong ngày. Việc bước từ trong chăn ấm, phòng kín ra môi trường gió lạnh bên ngoài mà mặc không đủ ấm (đặc biệt là hở cổ, ngực, đầu) sẽ khiến cơ thể bị sốc nhiệt.

Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột làm cơ thể dễ bị cảm lạnh, liệt mặt do lạnh (liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên) hoặc gây co thắt mạch máu cấp tính. Hãy nằm nghỉ ngơi một lúc trong phòng cho tỉnh ngủ, mặc áo ấm, quàng khăn, đội mũ cẩn thận trước khi bước ra ngoài, nhất là vào lúc sáng sớm hoặc đêm muộn.

Khi đợt gió mùa về, cơ thể phải đối mặt với thử thách lớn trong việc thích nghi sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Không uống rượu bia với suy nghĩ "giúp làm ấm cơ thể"

Vào những ngày se lạnh, nhiều người thường tụ tập và uống rượu bia với quan niệm rằng chất cồn sẽ giúp cơ thể bừng tỉnh và xua tan cái lạnh. Đây là một hiểu lầm cực kỳ nguy hiểm. Cồn thực chất chỉ làm giãn nở các mạch máu sát bề mặt da, tạo cảm giác ấm ảo ở da nhưng lại khiến cơ thể giải phóng nhiệt lượng ra ngoài nhanh hơn. Kết quả là thân nhiệt thực sự của cơ thể bị sụt giảm nghiêm trọng, dễ dẫn đến tình trạng hạ thân nhiệt đột ngột, cảm lạnh sâu hoặc ngộ độc rượu nguy hiểm khi kết hợp với thời tiết lạnh.

Hạn chế tối đa rượu bia trong những ngày đại hàn; thay vào đó, hãy chọn một ly nước ấm, trà gừng hoặc nước mật ong ấm.

Không tập thể dục quá sức hoặc tập ngoài trời quá sớm

Duy trì thói quen vận động là tốt, nhưng tập luyện sai thời điểm hoặc quá sức trong những ngày trời cắt da cắt thịt lại phản tác dụng. Tập luyện quá sức ngoài trời lạnh khiến tim phải bơm máu và hoạt động với cường độ cực cao trong điều kiện mạch máu đang co lại, dễ gây quá tải cho hệ tim mạch. Hơn nữa, việc hít thở không khí lạnh và khô với cường độ mạnh có thể gây kích ứng đường hô hấp, dẫn đến lên cơn hen suyễn hoặc co thắt phế quản.

Hãy chuyển giờ tập muộn hơn một chút khi trời đã hửng nắng, khởi động thật kỹ trong nhà trước khi ra ngoài hoặc chọn tập các bài tập trong nhà vào những ngày rét đậm.

Không bỏ bữa sáng hoặc ăn uống qua loa, lạnh bụng

Khi trời trở lạnh, cảm giác ngại dậy sớm hoặc lười nấu nướng khiến nhiều người chọn cách bỏ bữa sáng hoặc ăn những món ăn nguội lạnh, qua loa. Cơ thể trong mùa lạnh cần một lượng năng lượng lớn hơn để duy trì thân nhiệt.

Bỏ bữa sáng khiến hạ đường huyết, cơ thể suy kiệt, không đủ nhiệt lượng để chống chọi với cái lạnh, đồng thời làm suy yếu hệ miễn dịch và dễ làm tổn thương dạ dày. Luôn duy trì bữa sáng đầy đủ dưỡng chất và ưu tiên các món ăn nóng hổi, giàu đạm và tinh bột tốt để giữ ấm cơ thể suốt cả ngày.