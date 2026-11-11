Nỗi đau của người mẹ khi con gái bị cha dượng xâm hại

VOV.VN - Tôi kết hôn lần thứ hai và đưa con riêng ở cùng. Tuy nhiên tôi không ngờ, cha dượng lại có những hành động thiếu đứng đắn với con gái tôi. Giờ đây tôi vô cùng hận anh ta. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người mẹ đang lo lắng cho con gái.
VOV.VN - Dù đã cho vợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục, người chồng vẫn quan ngại về hiệu quả tránh thai của loại thuốc này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng lo lắng khi thường xuyên bị đau mỏi người sau khi quan hệ tình dục. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Sau ly hôn, nhiều phụ nữ cảm thấy chông chênh khi một mình nuôi con và đối mặt với những áp lực của cuộc sống. Có người nghĩ đến việc tái hợp với chồng cũ để con có một gia đình trọn vẹn hơn.
VOV.VN - Khoái cảm thường là thước đo để đánh giá một cuộc làm tình. Nhưng theo một nghiên cứu năm 2021, đời sống tình dục có mỹ mãn hay không còn phụ thuộc vào những vỗ về, nâng niu khi hạ màn. Cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về vẫn đề này.