Nỗi đau của người mẹ khi con gái bị cha dượng xâm hại

Những điều nên làm sau cuộc yêu để giữ lửa tình cảm

VOV.VN - Khoái cảm thường là thước đo để đánh giá một cuộc làm tình. Nhưng theo một nghiên cứu năm 2021, đời sống tình dục có mỹ mãn hay không còn phụ thuộc vào những vỗ về, nâng niu khi hạ màn. Cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về vẫn đề này.