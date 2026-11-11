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Nỗi đau của người mẹ khi con gái bị cha dượng xâm hại
Thứ Tư, 10:00, 11/11/2026

Nỗi đau của người mẹ khi con gái bị cha dượng xâm hại

VOV.VN - Tôi kết hôn lần thứ hai và đưa con riêng ở cùng. Tuy nhiên tôi không ngờ, cha dượng lại có những hành động thiếu đứng đắn với con gái tôi. Giờ đây tôi vô cùng hận anh ta. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người mẹ đang lo lắng cho con gái.

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PV/VOV2
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