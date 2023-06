Phát động cuộc thi viết “Hành trình về phía Đông: Nhà mới, cuộc sống mới”

Có một thực tế là dòng chảy cư dân nội đô ra ven đô ngày càng mạnh mẽ. Hệ thống các khu đô thị mới ở phía Đông Hà Nội đang tạo ra lối sống mới, phong cách sống mới với những tiêu chuẩn mới. Trong 3 năm qua làn sóng dịch chuyển về phía Đông Hà Nội đang sôi động chưa từng có với sự xuất hiện của siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha của Vinhomes. Riêng tại Vinhomes Ocean Park 1, cộng đồng cư dân đã lên tới con số 55.000 người. Trong vòng 3 năm tới từ năm 2023 đến 2025, khu Đông Hà Nội dự kiến sẽ cung cấp thêm khoảng 87.900 căn hộ cao tầng mới. Thị phần căn hộ của khu vực này dự kiến sẽ chiếm khoảng 46%, trở thành khu vực dẫn đầu về cung cấp căn hộ cao tầng tại Hà Nội và Hưng Yên.

Theo quy hoạch, tới năm 2050, chuỗi đô thị phía Đông vành đai 4 có quy mô dân số khoảng 1,7 triệu người. Hướng phát triển phía Đông cho thấy Thành phố Hà Nội cũng đang dần tạo lập diện mạo cho đô thị hai bên sông Hồng.

Ông Trần Trọng An, Phó Tổng biên tập tạp chí Gia Đình Mới đánh giá: “Hạ tầng kết nối đã thu hẹp khoảng cách phát triển ở 2 bên bờ sông Hồng và kích thích cuộc dịch chuyển khỏi khu vực nội đô cũ chật chội lớn nhất trong lịch sử. Nó đã thay đổi tâm lý phải “qua sông” trước kia. Lịch sử thế giới đã chỉ ra: các đô thị lớn và văn minh đều được hình thành bên những dòng sông như thành phố New York (Mỹ) bên sông Hudson, Paris (Pháp) nằm bên bờ sông Seine, London (Anh) bên bờ sông Thames, Melbourn (Australia) hình thành nơi hạ lưu sông Yarra, Seoul (Hàn Quốc) phát triển bên bờ sông Hàn…”

Những thành phố có quy hoạch ven sông thành công trên thế giới đã kết hợp một cách ấn tượng những công viên đầy sức sống, lối đi bộ, hoạt động văn hóa, cùng không gian cho dân cư và thương mại, thu hút cả người dân địa phương và du khách, giúp đảm bảo tính bền vững của nền kinh tế.

Theo số liệu báo cáo Xu hướng thị trường trung – cao cấp Hà Nội năm 2023, triển vọng 2023 – 2025 do Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) công bố, tính đến hết năm 2022, khu Đông - Hà Nội và Văn Giang - Hưng Yên có hơn 70 dự án cao tầng cung cấp cho thị trường hơn 60.000 căn hộ.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng của One Mount Real Estate đánh giá, quy luật thị trường cho thấy khi hạ tầng phát triển, giá bất động sản cũng tăng theo. Trong năm 2023 huyện Gia Lâm đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí và hệ thống hạ tầng để lên quận, trở thành tâm điểm nóng cho người mua nhà và đầu tư.



The ông Trần Minh Tiến, đối tượng khách hàng chọn mua bất động sản căn hộ tại khu vực Đông, tập trung chủ yếu trong nhóm tuổi từ 25 đến 45. Họ có tâm lý mở rộng, mong muốn sống tại các đô thị lớn với không gian xanh và hệ thống tiện ích đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại và chất lượng. Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục thay đổi và các nhà phát triển bất động sản cũng đang nghiên cứu và phát triển các dự án phù hợp với xu hướng của đối tượng này.

“Từ xưa tới nay người Việt vẫn quan niệm ‘an cư lạc nghiệp’, điều đó cho thấy có một nơi ở tốt, nó tác động sâu sắc và toàn diện tới đời sống của mỗi người. Cuộc thi viết nhằm truyền cảm hứng cho lối sống mới với góc nhìn của người trong cuộc đang sinh sống ở phía Đông TP Hà Nội. Tạp chí phát động cuộc thi không ngoài mong muốn mang lại cho bạn đọc thêm một sự lựa chọn tốt trong rất nhiều lựa chọn để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn”, ông Trần Trọng An nhấn mạnh.

Trong vài năm qua, phía Đông TP Hà Nội đã và đang thành hình nhiều khu đô thị mới với hàng chục vạn cư dân mới. Mỗi một người, một gia đình thay đổi nơi sống đều mang theo một câu chuyện của riêng mình. Thuận lợi có, khó khăn có, hạnh phúc có, làm lại từ đầu cũng có… nhưng có một điểm chung nhất: Đó là họ được có một cuộc sống mới, với tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình và người thân yêu.

Họ là những thành viên đầu tiên tạo dựng nên một cộng đồng cư dân mới: văn minh, yêu thiên nhiên, không ngại trải nghiệm cơ hội mới, sẵn sàng đi xa để sống chất lượng hơn. Họ mang những giá trị của nơi mình từng ở, của Hà Nội phố - để bồi đắp thêm cho sinh lực đầy sức trẻ của vùng đất mới. Và phía Đông “nơi mặt trời mọc” không chỉ là bắt đầu, là hy vọng và ước ao của vạn vạn tổ ấm; mà còn có cả “36 phố phường” thân thuộc được mang theo mỗi người để thiết lập nên những chùm đại đô thị sầm uất, tiện nghi và hiện đại bậc nhất, nơi cư dân thật sự an hưởng Giá Trị Sống!

Tạp chí Gia Đình Mới sẽ truyền tải những câu chuyện thật của những người đi đầu làn sóng dịch chuyển khỏi nội đô để mang lại một cái nhìn sâu sắc hơn, tạo cảm hứng, động lực cho bạn đọc vượt qua định kiến và những nỗi e ngại, để bắt đầu một quyết định có thể sang trang cuộc đời: Rời khỏi nội đô đã chật chội.