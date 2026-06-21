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Phòng có mùi khó chịu: Bạn đã xử lý đúng cách chưa?

Chủ Nhật, 06:07, 21/06/2026
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VOV.VN - Mùi hôi trong phòng ngủ là tình trạng phổ biến, thường bắt nguồn từ quần áo bẩn, thức ăn để lâu, mùi cơ thể, thú cưng hoặc không khí kém lưu thông. Không chỉ gây khó chịu, tình trạng này còn ảnh hưởng đến sự thoải mái và sinh hoạt hàng ngày. Vậy nguyên nhân do đâu và cách xử lý thế nào cho hiệu quả?

Tại sao phòng bạn lại có mùi hôi?

Mùi chất thải của thú cưng

Dù thú cưng đã được huấn luyện đi vệ sinh đúng vị trí, đôi khi chúng vẫn có thể đi ngoài không đúng chỗ trên sàn nhà hoặc các vật dụng trong phòng. Ngay cả khi đã vệ sinh ngay sau đó, mùi nước tiểu hoặc chất thải vẫn có thể bám lại trong thời gian dài.

Nếu không xử lý triệt để, các chất thải này có thể ngấm vào thảm, nệm hoặc các vật liệu thấm hút, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển, khiến mùi hôi trở nên nghiêm trọng hơn.

Thức ăn để lâu trong phòng

Thức ăn hoặc đồ uống còn thừa để lâu ngày trong phòng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mùi khó chịu. Không chỉ thực phẩm bị hỏng tạo ra mùi, các vết thức ăn hoặc nước uống vô tình rơi vãi trên sàn, bàn hoặc đồ vật cũng có thể trở thành nơi vi khuẩn phát triển và phát sinh mùi.

Quần áo bẩn

Quần áo sau khi vận động, làm việc hoặc tập luyện thường chứa nhiều mồ hôi và bụi bẩn. Nếu để quần áo bẩn chất đống trong thời gian dài, độ ẩm tích tụ sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, từ đó phát sinh mùi khó chịu và lan ra khắp căn phòng.

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Mùi hôi trong phòng ngủ là tình trạng khá phổ biến, thường xuất phát từ quần áo bẩn, thức ăn để lâu, mùi cơ thể, thú cưng hoặc không khí kém lưu thông

Mùi hôi từ sơn phòng

Sau khi sơn mới hoặc chuyển vào một căn phòng vừa hoàn thiện, nhiều người thường cảm nhận rõ mùi sơn tồn đọng trong không khí. Nguyên nhân là do các hợp chất bay hơi từ dung môi và phụ gia có trong sơn phát tán ra môi trường.

Mặc dù mùi sơn sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng trong những ngày đầu nó có thể khiến không gian trở nên bí bách, gây cảm giác khó chịu cho người ở.

Mùi hôi từ côn trùng và chuột

Các loại côn trùng như gián, kiến hoặc một số loài gây hại khác thường xuất hiện ở những khu vực ẩm thấp, có thức ăn dư thừa. Trong quá trình sinh sống, chúng có thể để lại chất thải, xác côn trùng hoặc các chất tiết gây ra mùi khó chịu.

Bên cạnh đó, chuột cũng là nguyên nhân khiến căn phòng có mùi hôi do chất thải, nước tiểu hoặc thức ăn mà chúng mang vào và cất giấu trong các góc khuất.

Mùi thuốc lá

Việc hút thuốc lá trong không gian kín như phòng ngủ khiến khói thuốc bám vào rèm cửa, chăn ga, quần áo và đồ nội thất. Theo thời gian, mùi thuốc lá sẽ tích tụ, gây cảm giác ngột ngạt và làm giảm chất lượng không khí trong phòng.

Cách khử mùi hôi trong phòng hiệu quả?

Sử dụng chanh

Chanh có mùi thơm tự nhiên, giúp tạo cảm giác dễ chịu và làm tươi mới không gian. Bạn có thể cho vài lát chanh tươi vào một bát hoặc nồi nước rồi đặt trong phòng. Thay nước và chanh mới mỗi ngày để hỗ trợ giảm mùi hôi hiệu quả.

Dùng giấm trắng

Giấm trắng là nguyên liệu quen thuộc có khả năng hỗ trợ khử mùi. Hãy pha giấm và nước theo tỷ lệ bằng nhau, cho vào bình xịt rồi phun lên những khu vực có mùi khó chịu. Sau khi xịt, để bề mặt khô tự nhiên để mùi hôi dần được cải thiện.

Sử dụng bột baking soda

Baking soda có khả năng hút mùi và làm giảm các mùi khó chịu trong không gian sống. Bạn có thể rắc một lớp mỏng lên nệm, ghế sofa, thảm hoặc các bề mặt vải, để khoảng một giờ rồi hút sạch phần bột còn lại. Ngoài ra, baking soda pha với nước cũng có thể dùng để xịt lên rèm cửa, chăn ga, quần áo nhằm hỗ trợ loại bỏ mùi hôi bám trên bề mặt vải.

Dùng thảo dược và hoa quả khô

Các loại thảo mộc hoặc trái cây có mùi thơm tự nhiên như oải hương, vỏ cam, vỏ bưởi hoặc dứa khô có thể giúp căn phòng trở nên thơm mát hơn. Bạn chỉ cần sấy khô chúng, cho vào túi vải hoặc hộp nhỏ rồi đặt ở các vị trí thích hợp trong phòng.

Giặt chăn ga gối và quần áo thường xuyên

Chăn ga, vỏ gối nên được vệ sinh định kỳ, tối thiểu khoảng một lần mỗi tuần để hạn chế sự tích tụ của mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn. Tương tự, quần áo bẩn cần được giặt thường xuyên, tránh để quá lâu trong phòng vì mùi mồ hôi và độ ẩm có thể làm không gian trở nên bí bách, khó chịu.

Sử dụng máy lọc không khí và máy khuếch tán tinh dầu

Máy lọc không khí giúp loại bỏ bụi mịn, một số tác nhân gây ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Trong khi đó, máy khuếch tán tinh dầu giúp lan tỏa hương thơm dễ chịu, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái hơn.

Mở cửa sổ để lưu thông không khí

Mở cửa sổ thường xuyên là cách đơn giản giúp không khí trong lành lưu thông vào phòng, đồng thời đẩy bớt mùi hôi và các khí tù đọng ra bên ngoài. Tuy nhiên, với những người dị ứng phấn hoa hoặc sống tại khu vực có mức độ ô nhiễm không khí cao, nên kiểm tra tình trạng chất lượng không khí trước khi mở cửa để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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