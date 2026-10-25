Phụ nữ 50 tuổi nên làm gì khi phát hiện chồng có người tình bên ngoài?

VOV.VN - Sống với nhau nhiều năm, cũng lên tuổi ông bà thì chồng tôi cặp bồ với một người phụ nữ hơn 4 tuổi. Từ đó anh về đòi ly hôn, tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.
VOV.VN - Dưới đây là một số lời khuyên khác giúp bạn đối phó với những căng thẳng khi làm mẹ đơn thân.
VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Sang chấn tình dục có thể bắt nguồn từ những lời nói tưởng chừng vô hại, để lại nỗi ám ảnh kéo dài và ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này. Cùng nghe ThS, BSCKII Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Khoa Nam học, BV TW Quân đội 108 lí giải vấn đề này.