Quan hệ tình dục quá sức gây nhiều tác hại sức khỏe

VOV.VN - Thời gian gần đây sau mỗi lần quan hệ tình dục tôi lại thấy tê tay, chân, hai bên tinh hoàn cảm giác tức nhẹ, như đau như không. Không rõ đấy có phải do quá sức khi một tuần tôi quan hệ 5-6 lần? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ hơn tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Sau phẫu thuật thoát vị bẹn 1 tháng, liệu vợ chồng đã có thể quan hệ tình dục trở lại hay cần chờ thêm để tránh ảnh hưởng đến quá trình hồi phục? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn những điều cần lưu ý cho nhân vật.
VOV.VN - Nhiều anh nam giới cảm thấy áp lực khi luôn phải thể hiện bản lĩnh phái mạnh trước nửa kia của mình. Không chỉ độ dẻo dai, kỹ năng thuần thục mà các anh sẽ phải là người dẫn dắt giỏi giúp chị em lên đỉnh…
VOV.VN - Nam giới sau 30 tuổi, testosterone sẽ giảm 1%/năm. Sau 40 tuổi bắt đầu có những triệu chứng của giảm testosterone như cảm thấy mệt mỏi, bụng to lên rồi rối loạn chuyển hóa và khả năng tình dục. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải thích rõ hơn về chủ đề này.
VOV.VN - Sống với nhau nhiều năm, cũng lên tuổi ông bà thì chồng tôi cặp bồ với một người phụ nữ hơn 4 tuổi. Từ đó anh về đòi ly hôn, tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.