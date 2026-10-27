Thứ Ba, 14:00, 27/10/2026

Quan hệ tình dục quá sức gây nhiều tác hại sức khỏe

VOV.VN - Thời gian gần đây sau mỗi lần quan hệ tình dục tôi lại thấy tê tay, chân, hai bên tinh hoàn cảm giác tức nhẹ, như đau như không. Không rõ đấy có phải do quá sức khi một tuần tôi quan hệ 5-6 lần? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ hơn tình trạng của bản thân.