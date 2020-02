Rằm tháng Giêng, người Hà Nội bịt khẩu trang đi lễ chùa trong mưa rét

Thông thường, ngày rằm tháng Giêng hàng năm, rất đông người dân đi lễ chùa cầu bình an, may mắn. Tuy nhiên, rằm tháng Giêng năm nay, ngay cả những ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội như Quán Sứ, Trấn Quốc... lượng người đi lễ giảm hẳn so với mọi năm.