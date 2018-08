Rùng mình trước thực trạng ô nhiễm môi trường trên thế giới

Hình ảnh trên cho thấy rác tích tụ ở Thái Bình Dương, tạo ra mối quan tâm trên khắp thế giới với vấn đề được gọi là “Thùng rác Thái Bình Dương”. Kích thước lan rộng của rác không thể đoán trước. Một cậu bé đang cố gắng bơi qua sông Yamuna, Ấn Độ. Đây là một khu vực rất ô nhiễm ở vùng biển Caribbean. Nhìn hình ảnh này, nhiều người ước rằng nhựa không bao giờ được phát minh. Một con gấu Bắc cực bám trụ trên tảng băng cuối cùng. Sống ở vùng Bắc cực và giống như những chú gấu Bắc cực khác, nó cũng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng băng tan. Cuộc khủng hoảng này xảy ra do những thay đổi về nhiệt độ do khí thải CO2 và ô nhiễm gia tăng. Bức ảnh này là một con sông bị ô nhiễm tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được chụp ngày 13/12/2011. Ô nhiễm do 2 nhà máy hóa chất xả thải bất hợp pháp qua ống thoát nước mưa. Đây là một con chim trên bờ biển Louisiana, Mỹ. Con chim đến đây để uống nước nhưng bị mắc kẹt bởi vụ tràn dầu trong vịnh. Thật bi thảm khi động vật và chim phải chịu đựng vì hành động của con người. Hòn đảo chìm. Bạn có thể không thấy bất cứ điều gì kỳ lạ với hình ảnh trên. Đây là Maldives, được dự đoán sẽ chìm trong vòng 50 năm tới do biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Cậu bé này không có lựa chọn nào khác ngoài uống nước bị ô nhiễm. Một nhiếp ảnh gia đã tình cờ gặp hình ảnh này tại quận Fuyuan ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 20/3/2009. Hình ảnh đáng lo ngại này được chụp tại một thành phố ở miền bắc Trung Quốc, nơi mức độ ô nhiễm gấp 40 lần so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế và người dân đang phải vật lộn để thở. Đây là sông Dương Tử, nơi chứa một lượng lớn nước thải của một nhà máy giấy ở An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Rác nằm tại nhiều nơi ở Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc. 1 trong 7 kỳ quan thế giới hiện đang cần được khôi phục và một số quy định nghiêm ngặt cần được đưa ra. Đây không phải là thảm thực vật. Đó là tảo che phủ mặt nước trên bờ biển Thanh Đảo, Trung Quốc. Bức ảnh này được chụp vào năm 2011 và gây lo ngại cho các nhà môi trường trên toàn cầu vì sự hình thành tảo ngày càng tăng trong các đại dương, sông và thậm chí cả các hồ nhỏ. Những người này không phải đang đứng trên một đám mây mà là đứng tại sông Yamuna (Ấn Độ). Dòng sông bị ô nhiễm đến mức nó bắt đầu tạo ra một lớp bọt dày. Hình trên là Vịnh Guanabara ở Rio de Janeiro, Brazil. Cá ở đây chết vì nước bị ô nhiễm. Một công nhân làm sạch một vụ tràn dầu ở Đại Liên, Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào năm 2010, gần 250 đường ống dẫn dầu phát nổ và dầu đổ ra trên một diện tích hơn 500 dặm vuông.



Hình ảnh trên cho thấy rác tích tụ ở Thái Bình Dương, tạo ra mối quan tâm trên khắp thế giới với vấn đề được gọi là “Thùng rác Thái Bình Dương”. Kích thước lan rộng của rác không thể đoán trước.

Một cậu bé đang cố gắng bơi qua sông Yamuna, Ấn Độ.

Đây là một khu vực rất ô nhiễm ở vùng biển Caribbean. Nhìn hình ảnh này, nhiều người ước rằng nhựa không bao giờ được phát minh.

Một con gấu Bắc cực bám trụ trên tảng băng cuối cùng. Sống ở vùng Bắc cực và giống như những chú gấu Bắc cực khác, nó cũng phải đối mặt với cuộc khủng hoảng băng tan. Cuộc khủng hoảng này xảy ra do những thay đổi về nhiệt độ do khí thải CO2 và ô nhiễm gia tăng.

Bức ảnh này là một con sông bị ô nhiễm tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được chụp ngày 13/12/2011. Ô nhiễm do 2 nhà máy hóa chất xả thải bất hợp pháp qua ống thoát nước mưa. Đây là một con chim trên bờ biển Louisiana, Mỹ. Con chim đến đây để uống nước nhưng bị mắc kẹt bởi vụ tràn dầu trong vịnh. Thật bi thảm khi động vật và chim phải chịu đựng vì hành động của con người.



Hòn đảo chìm. Bạn có thể không thấy bất cứ điều gì kỳ lạ với hình ảnh trên. Đây là Maldives, được dự đoán sẽ chìm trong vòng 50 năm tới do biến đổi khí hậu và ô nhiễm.

Cậu bé này không có lựa chọn nào khác ngoài uống nước bị ô nhiễm. Một nhiếp ảnh gia đã tình cờ gặp hình ảnh này tại quận Fuyuan ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 20/3/2009. Hình ảnh đáng lo ngại này được chụp tại một thành phố ở miền bắc Trung Quốc, nơi mức độ ô nhiễm gấp 40 lần so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế và người dân đang phải vật lộn để thở.

Đây là sông Dương Tử, nơi chứa một lượng lớn nước thải của một nhà máy giấy ở An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc.



Rác nằm tại nhiều nơi ở Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc. 1 trong 7 kỳ quan thế giới hiện đang cần được khôi phục và một số quy định nghiêm ngặt cần được đưa ra.

Đây không phải là thảm thực vật. Đó là tảo che phủ mặt nước trên bờ biển Thanh Đảo, Trung Quốc. Bức ảnh này được chụp vào năm 2011 và gây lo ngại cho các nhà môi trường trên toàn cầu vì sự hình thành tảo ngày càng tăng trong các đại dương, sông và thậm chí cả các hồ nhỏ.

Những người này không phải đang đứng trên một đám mây mà là đứng tại sông Yamuna (Ấn Độ). Dòng sông bị ô nhiễm đến mức nó bắt đầu tạo ra một lớp bọt dày. Hình trên là Vịnh Guanabara ở Rio de Janeiro, Brazil. Cá ở đây chết vì nước bị ô nhiễm.



Một công nhân làm sạch một vụ tràn dầu ở Đại Liên, Trung Quốc. Vụ việc xảy ra vào năm 2010, gần 250 đường ống dẫn dầu phát nổ và dầu đổ ra trên một diện tích hơn 500 dặm vuông.