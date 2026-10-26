Sau phẫu thuật thoát vị bẹn, bao lâu có thể trở lại chuyện chăn gối?

Phụ nữ 50 tuổi nên làm gì khi phát hiện chồng có người tình bên ngoài?

VOV.VN - Sống với nhau nhiều năm, cũng lên tuổi ông bà thì chồng tôi cặp bồ với một người phụ nữ hơn 4 tuổi. Từ đó anh về đòi ly hôn, tôi nên xử lý thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp gỡ rối cho người phụ nữ.