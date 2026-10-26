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Sau phẫu thuật thoát vị bẹn, bao lâu có thể trở lại chuyện chăn gối?
Thứ Hai, 14:00, 26/10/2026

Sau phẫu thuật thoát vị bẹn, bao lâu có thể trở lại chuyện chăn gối?

VOV.VN - Sau phẫu thuật thoát vị bẹn 1 tháng, liệu vợ chồng đã có thể quan hệ tình dục trở lại hay cần chờ thêm để tránh ảnh hưởng đến quá trình hồi phục? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh sẽ tư vấn những điều cần lưu ý cho nhân vật.

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PV/VOV2
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