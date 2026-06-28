Tại sao đang tuổi sung sức, chồng tôi lại rơi vào cảnh "trên bảo, dưới không nghe"

VOV.VN - Tôi và chồng năm nay mới ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên, cả tháng may ra mới "gặp" nhau một lần. Không phải do lăng nhăng ngoài mà anh chia sẻ do cuộc sống áp lực khiến anh bị mệt mỏi. Chúng tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Trước đây tôi thường xuyên thủ dâm, đến bây giờ mỗi khi đi ngủ tôi cảm thấy lạnh vô cùng, phải mặc nhiều áo mới ngủ được. Tình trạng đó có phải do lạm dụng thủ dâm? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 40 năm nay. Hai con lớn đã ra ở riêng. Từ khi kết hôn đến giờ, tôi đã sống trong bạo lực gia đình. Bây giờ tôi có nên tiếp tục cuộc sống này? Nhưng nếu bỏ thì tôi sợ điều tiếng hàng xóm, láng giềng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang rối bời, đau khổ.
VOV.VN - Tôi kết hôn lần thứ hai và đưa con riêng ở cùng. Tuy nhiên tôi không ngờ, cha dượng lại có những hành động thiếu đứng đắn với con gái tôi. Giờ đây tôi vô cùng hận anh ta. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người mẹ đang lo lắng cho con gái.