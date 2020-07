Tạm dừng tổ chức lễ hội, khóa tu...tập trung đông người ở các chùa

Ngày 30/7, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ký công văn số 173/HĐTS-VP1 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Các Phật tử trong một khoá lễ.

Công văn gửi tới Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; Học viện Phật giáo Việt Nam, Trường trung cấp Phật học, các cơ sở đào tạo Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; tăng ni các chùa, cơ sở tu viện trong cả nước.

Cụ thể, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa hè cho giới trẻ và các khóa tu tập trung đông người.

Xem xét việc lùi lại thời gian tổ chức Đại giới đàn ở các Ban Trị sự đã được Giáo hội chấp thuận lịch tổ chức.

Các trường hạ an cư tập trung có thể chuyển sang hình thức an cư tại chỗ. Tùy tình hình dịch bệnh thực tế tại mỗi địa phương, Ban Trị sự và Ban Chức sự các hạ trường có thể cho Tăng Ni về các trụ xứ tâm niệm an cư để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. Đối với trường hạ thuộc các Học viện Phật giáo Việt Nam và các cơ sở đào tạo Phật giáo thực hiện nghiêm việc cấm túc an cư, nội bất xuất, ngoại bất nhập để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Tăng Ni sinh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn... Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu có qua vùng dịch. Nâng cao nhận thức về nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định của chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện cách ly, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu của chính quyền địa phương./.