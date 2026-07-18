Tần suất "chuyện yêu" bao nhiêu là phù hợp với sức khỏe người Việt?

VOV.VN - Thời gian gần đây sau mỗi lần quan hệ tình dục tôi lại thấy tê tay, chân, hai bên tinh hoàn cảm giác tức nhẹ, như đau như không. Không rõ đấy có phải do quá sức khi một tuần tôi quan hệ 5-6 lần? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ hơn tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Năm nay tôi 71 tuổi. Vợ tôi chết được 15 năm nay. Tôi đã qua lại với một bà 10 năm cũng ly hôn chồng từ lâu. Tôi đang băn khoăn không biết chúng tôi có nên cưới nhau để có bạn an ủi lúc về già? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Gần 20 năm nay, chồng tôi đã ngoại tình với 3 người phụ nữ, trong đó 1 người đã có con riêng năm nay 15 tuổi và thường xuyên bạo hành vợ. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, chị muốn chấm dứt cuộc hôn nhân nhưng vẫn băn khoăn trước quyết định của mình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên.
VOV.VN - Tôi năm nay hơn 60 tuổi nhưng bị mắc hăm đỏ vùng bẹn, vùng kín. Dù tôi đã sử dụng phấn rôm trẻ em nhưng không giúp giảm bớt triệu chứng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho nhân vật.