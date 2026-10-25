Testosterone có quan trọng với nam giới?

VOV.VN - Nam giới sau 30 tuổi, testosterone sẽ giảm 1%/năm. Sau 40 tuổi bắt đầu có những triệu chứng của giảm testosterone như cảm thấy mệt mỏi, bụng to lên rồi rối loạn chuyển hóa và khả năng tình dục. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giải thích rõ hơn về chủ đề này.
VOV.VN - Dưới đây là một số lời khuyên khác giúp bạn đối phó với những căng thẳng khi làm mẹ đơn thân.
VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Sang chấn tình dục có thể bắt nguồn từ những lời nói tưởng chừng vô hại, để lại nỗi ám ảnh kéo dài và ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này. Cùng nghe ThS, BSCKII Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Khoa Nam học, BV TW Quân đội 108 lí giải vấn đề này.
VOV.VN - Hãy kết hợp nhiều phương pháp như kiểm tra mã vạch, tem chống giả, bao bì, cảm quan và nguồn mua sẽ giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe và tài chính của chính mình.