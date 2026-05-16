Thích uống cà phê nhưng sợ răng ố vàng? Hãy làm 5 điều này

Thứ Bảy, 06:08, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà phê giúp tỉnh táo và thư giãn nhưng cũng có thể khiến răng xỉn màu nếu sử dụng không đúng cách. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, bạn vẫn có thể thưởng thức cà phê mà hạn chế nguy cơ răng ố vàng.

Uống xen kẽ nước lọc để hạn chế bám màu trên răng

Một trong những cách đơn giản nhất là uống thêm nước lọc trong hoặc sau khi uống cà phê. Nước giúp làm loãng các hợp chất tạo màu và rút ngắn thời gian chúng tiếp xúc với bề mặt răng.

Thói quen này đặc biệt hữu ích với những người thường nhâm nhi cà phê trong thời gian dài. Ngoài ra, nước còn giúp cân bằng môi trường trong khoang miệng và hỗ trợ bảo vệ men răng trước tác động của axit.

Kết hợp sữa tươi để giảm tác động của sắc tố cà phê

Thêm sữa tươi vào cà phê không chỉ giúp hương vị dễ uống hơn mà còn có thể giảm nguy cơ răng bị xỉn màu. Protein trong sữa có khả năng liên kết với các chất tạo màu trong cà phê, từ đó hạn chế việc chúng bám lên men răng.

Bên cạnh đó, sữa cũng bổ sung một lượng khoáng chất có lợi cho răng. Tuy nhiên, nên ưu tiên sữa tươi thay vì kem béo hoặc sản phẩm chứa nhiều đường.

Cà phê giúp tỉnh táo và thư giãn nhưng cũng có thể khiến răng xỉn màu nếu sử dụng không đúng cách

Dùng ống hút khi uống cà phê lạnh

Với các loại cà phê lạnh như cà phê đá hoặc cold brew, sử dụng ống hút có thể giúp giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cà phê và răng.

Khi uống bằng ống hút, đồ uống đi nhanh hơn vào khoang miệng thay vì tiếp xúc nhiều với bề mặt răng, từ đó hạn chế nguy cơ bám màu. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt hơn, bạn nên tránh ngậm cà phê quá lâu trong miệng.

Nhai kẹo cao su không đường sau khi uống

Sau khi uống cà phê, nhai kẹo cao su không đường có thể hỗ trợ làm sạch khoang miệng một cách tự nhiên. Việc nhai giúp kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ loại bỏ cặn cà phê còn sót lại và cân bằng môi trường trong miệng.

Một số loại kẹo cao su chứa xylitol còn giúp hạn chế vi khuẩn có hại, góp phần bảo vệ răng miệng hiệu quả hơn.

Không đánh răng ngay sau khi uống cà phê

Nhiều người nghĩ rằng đánh răng ngay sau khi uống cà phê sẽ giúp làm sạch răng nhanh hơn, nhưng điều này có thể gây hại cho men răng. Axit trong cà phê có thể khiến men răng tạm thời yếu hơn, vì vậy việc chải răng ngay lúc này dễ làm mòn bề mặt răng.

Thay vào đó, bạn nên súc miệng bằng nước lọc và chờ khoảng 30-60 phút trước khi đánh răng để bảo vệ men răng tốt hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Phụ nữ uống cà phê mỗi ngày: Thói quen tốt hay tiềm ẩn rủi ro?

Phát hiện thêm tin vui bất ngờ cho những người uống từ 1-4 ly cà phê mỗi ngày

Đau dạ dày có nên uống cà phê? Cách chọn loại và liều lượng ít người biết

Những phương pháp đơn giản giúp cho răng miệng khỏe mạnh

Điều gì sẽ xảy ra nếu không vệ sinh răng miệng thường xuyên

