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Thói quen húp cạn nước phở: Đã miệng một lúc, hại thận và tim cả đời

Thứ Năm, 10:28, 22/10/2026
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VOV.VN - Chỉ một bát phở có thể chứa trọn lượng muối cho cả ngày dài, khiến thói quen húp cạn nước dùng âm thầm trở thành gánh nặng lớn cho thận và tim mạch.

Một bát phở nóng hổi với làn khói nghi ngút là lựa chọn quen thuộc của nhiều người để bắt đầu ngày mới. Không ít người còn có thói quen húp cạn phần nước dùng ngọt đậm để cảm nhận trọn vẹn sự tinh túy của bát phở. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính phần nước cốt thơm ngon này lại là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nếu tiêu thụ quá thường xuyên.

Theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, nguyên nhân không nằm ở bánh phở hay từng lát thịt tươi, mà ẩn nấp ngay trong làn nước dùng đậm đà.

Trung bình một bát phở chứa khoảng 400-500 ml nước dùng. Lượng nước này mang theo từ 2,5 đến 5 gram muối (tương đương 1.000-2.000 mg Natri). Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên nạp tối đa 5 gram muối mỗi ngày.

Như vậy, chỉ cần húp cạn một tô phở vào buổi sáng, bạn đã nạp gần như trọn vẹn hạn ngạch muối cho cả ngày dài.

Điều nguy hiểm là vị mặn này thường bị “đánh lừa” bởi vị ngọt tự nhiên từ xương hầm cùng đủ loại gia vị nêm nếm. Người ăn mải mê thưởng thức sự hài hòa ấy mà không hề hay biết cơ thể đang phải nạp một lượng natri khổng lồ.

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Một bát phở nóng hổi với làn khói nghi ngút là lựa chọn quen thuộc của nhiều người để bắt đầu ngày mới. (Ảnh: Như Loan)

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang cho biết, việc hầm xương và thịt trong nhiều giờ liên tục còn giải phóng hàng loạt hợp chất đáng lo ngại vào nước dùng:

Purin: Chất này hòa tan vào nước hầm, làm gia tăng nồng độ acid uric trong máu - nguyên nhân hàng đầu kích phát các cơn đau gout cấp tính.

Chất béo bão hòa: Tủy và mỡ xương tan chảy tạo nên lớp mỡ béo ngậy, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Kim loại nặng: Một số nghiên cứu ghi nhận sự xuất hiện của vết kim loại nặng tích tụ từ xương động vật. Dù hàm lượng rất nhỏ, việc nạp vào cơ thể mỗi ngày vẫn tạo ra sự tích lũy đáng bận tâm về lâu dài.

Tác hại của nước dùng không phát tác ngay lập tức mà âm thầm tích tụ theo năm tháng, đẩy nhanh tiến trình dẫn đến các bệnh mạn tính nguy hiểm như tăng huyết áp, suy thận và xơ vữa động mạch.

Nhóm người cần đặc biệt cẩn trọng và nên dừng ngay thói quen húp sạch nước dùng gồm: Người đang sống chung với bệnh tăng huyết áp, tim mạch. Người có chức năng thận suy giảm hoặc có tiền sử bệnh thận. Bệnh nhân gout hoặc người có chỉ số acid uric cao. Người cao tuổi, khi hệ chuyển hóa và các cơ quan nội tạng đã bắt đầu suy giảm chức năng.

Lo ngại sức khỏe không đồng nghĩa với việc bạn phải gạch tên món ăn quốc hồn quốc túy này khỏi thực đơn. Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang gợi ý một số điều chỉnh nhỏ giúp bạn vừa thỏa mãn vị giác vừa giữ an toàn cho sức khỏe:

Chỉ nhấp vài muỗng nước dùng: Dùng một lượng vừa đủ để cảm nhận độ ngọt thanh thay vì húp đến giọt cuối cùng.

Ăn kèm nhiều rau xanh: Lượng chất xơ dồi dào trong rau sống giúp hỗ trợ cơ thể cân bằng lại lượng natri vừa nạp vào.

Hạn chế nêm thêm gia vị: Tránh thói quen chan thêm nước mắm, bột canh hay xì dầu vào tô phở đã được nêm nếm sẵn.

Đa dạng hóa bữa ăn: Không nên ăn phở hay bún liên tục mỗi ngày, hãy luân phiên thay đổi các món ăn sáng khác nhau.

Chỉ thay đổi nhỏ trong cách thưởng thức - để lại một nửa phần nước dùng - bạn đã giúp cơ thể trút bỏ đáng kể áp lực từ lượng muối và chất béo dư thừa. Sự tiết chế hợp lý chính là chìa khóa để tận hưởng trọn vẹn niềm vui ẩm thực mà vẫn giữ trọn sức khỏe lâu dài.

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