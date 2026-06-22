Thứ bám trên tủ bếp có thể tích tụ hàng tháng nếu không xử lý đúng

Ban đầu, lớp dầu mỡ này gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng kết hợp với bụi bẩn tạo thành một lớp màng dính khiến tủ bếp trở nên xỉn màu, mất thẩm mỹ và khó vệ sinh hơn.

Nhiều người có thói quen sử dụng các loại hóa chất mạnh để xử lý vết bẩn nhưng điều này đôi khi lại phản tác dụng, làm hỏng lớp phủ bảo vệ trên bề mặt gỗ hoặc khiến tủ nhanh xuống cấp

Theo các chuyên gia vệ sinh nhà cửa, việc lựa chọn phương pháp làm sạch phù hợp với từng chất liệu mới là yếu tố quan trọng nhất

Khu vực gần bếp nấu thường bám dính dầu mỡ nhiều nhất (ảnh Thespruce)

Dầu mỡ trên tủ bếp hình thành như thế nào?

Mỗi lần nấu ăn, đặc biệt là các món chiên rán, hàng nghìn hạt dầu nhỏ li ti sẽ được giải phóng vào không khí. Những hạt dầu này không biến mất mà bám lên các bề mặt xung quanh. Khu vực gần bếp nấu thường chịu ảnh hưởng nhiều nhất, trong đó cánh tủ, tay nắm tủ và mép tủ là những nơi tích tụ dầu mỡ nhanh nhất.

Nếu không được vệ sinh định kỳ, lớp dầu mỡ sẽ ngày càng dày lên, kết hợp với bụi bẩn tạo thành những mảng bám khó lau chùi. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, đây còn là môi trường thuận lợi để bụi và các chất bẩn khác tích tụ lâu ngày.

Nước rửa chén: Giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả

Khi phát hiện tủ bếp bắt đầu xuất hiện các vết dầu mỡ, nước rửa chén thường là lựa chọn được các chuyên gia khuyến nghị đầu tiên. Các hoạt chất trong nước rửa chén có khả năng phá vỡ liên kết của dầu mỡ, giúp việc làm sạch trở nên dễ dàng hơn mà vẫn tương đối an toàn với nhiều loại vật liệu.

Người dùng chỉ cần pha một lượng nhỏ nước rửa chén với nước ấm, dùng khăn mềm thấm dung dịch rồi lau nhẹ lên bề mặt tủ. Sau đó, dùng khăn sạch thấm nước lau lại một lần nữa để loại bỏ hoàn toàn lượng chất tẩy còn sót lại. Đây là phương pháp phù hợp với hầu hết các loại tủ bếp phổ biến hiện nay.

Giấm trắng có thể giúp xử lý lớp dầu mỡ lâu ngày

Đối với những khu vực có lượng dầu mỡ tích tụ nhiều hơn, giấm trắng pha loãng là một lựa chọn đáng cân nhắc. Nhờ tính axit nhẹ, giấm có khả năng làm mềm và phá vỡ lớp dầu mỡ bám trên bề mặt. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên sử dụng giấm nguyên chất trực tiếp lên tủ bếp, đặc biệt là các loại tủ gỗ tự nhiên hoặc tủ có lớp phủ cao cấp. Sau khi vệ sinh bằng giấm, cần lau lại bằng khăn sạch và nước để tránh tồn dư axit trên bề mặt.

Vết bẩn cứng đầu cần dùng tới baking soda

Loại nguyên liệu quen thuộc trong nhà bếp này có khả năng hỗ trợ làm sạch mà không cần dùng đến các hóa chất mạnh. Người dùng có thể trộn baking soda với một lượng nước nhỏ để tạo thành hỗn hợp sệt rồi thoa lên khu vực cần xử lý. Sau vài phút, dùng khăn mềm lau nhẹ để loại bỏ vết bẩn. Tuy nhiên, baking soda có tính mài mòn nhẹ nên cần tránh chà xát quá mạnh, nhất là với những bề mặt sơn bóng.

Vớt vết bẩn cứng đầu bám dính trên tủ bếp, bạn hãy dùng baking soda (ảnh Thespruce)

Tủ gỗ cần được chăm sóc theo cách riêng

Đối với các loại tủ gỗ tự nhiên, việc lựa chọn sản phẩm vệ sinh phù hợp càng trở nên quan trọng. Nhiều chuyên gia khuyến nghị sử dụng các loại xà phòng hoặc dung dịch chuyên dụng dành riêng cho đồ gỗ.

Những sản phẩm này không chỉ giúp làm sạch dầu mỡ mà còn góp phần bảo vệ lớp hoàn thiện trên bề mặt gỗ, hạn chế tình trạng bạc màu hoặc khô nứt sau thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, một số sản phẩm còn tạo lớp bảo vệ mỏng giúp giảm lượng bụi và dầu mỡ bám trở lại.

Sai lầm khiến tủ bếp càng lau càng dính

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người cảm thấy tủ bếp vẫn nhớp dính dù đã vệ sinh kỹ là sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa.

Khi lượng dung dịch làm sạch còn sót lại trên bề mặt, chúng có thể tạo thành một lớp màng mỏng khiến người dùng có cảm giác tủ vẫn còn bẩn. Đó là lý do các chuyên gia luôn khuyến cáo nên lau lại bằng khăn sạch sau khi vệ sinh. Việc này không chỉ giúp loại bỏ hoàn toàn cặn chất tẩy mà còn giúp bề mặt tủ sáng bóng hơn.

Làm thế nào để hạn chế dầu mỡ tích tụ?

Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để giữ cho tủ bếp luôn sạch sẽ là vệ sinh thường xuyên thay vì đợi đến khi dầu mỡ tích tụ quá nhiều. Những khu vực gần bếp nấu nên được lau sơ bằng khăn ẩm vài lần mỗi tuần.

Bên cạnh đó, việc sử dụng máy hút mùi khi nấu ăn cũng góp phần giảm đáng kể lượng dầu mỡ phát tán trong không khí.

Đối với các loại tủ gỗ, có thể bảo dưỡng định kỳ bằng các sản phẩm chuyên dụng nhằm duy trì độ bền và vẻ ngoài của vật liệu.

Dù lựa chọn phương pháp nào, điều quan trọng nhất vẫn là xác định đúng chất liệu của tủ bếp trước khi vệ sinh. Bắt đầu bằng những dung dịch nhẹ và chỉ sử dụng các giải pháp mạnh hơn khi cần thiết sẽ giúp loại bỏ dầu mỡ hiệu quả mà không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ bếp.