Thực hư việc xem phim người lớn giúp cải thiện kỹ năng tình dục?

Sau những tháng năm bôn ba là những câu chuyện đời chưa kể

VOV.VN - Với vợ cả tôi đã 6 đứa con. Trong thời gian đi công trình tôi lại có 2 đứa con với 2 bài khác. Bây giờ kinh tế khó khăn hơn, rất khó để duy trì cuộc sống thế này. Tôi nên làm sao? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.