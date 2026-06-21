Chủ Nhật, 15:00, 21/06/2026

Tôi có nên tha thứ cho người chồng nhiều lần ngoại tình?

VOV.VN - Trong suốt thời gian chung sống, chồng tôi đã nhiều lần ngoại tình. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã ly hôn. Giờ đây, anh ấy lại muốn quay lại tái hôn với tôi. Hai con cũng ủng hộ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho lời khuyên đối với người phụ nữ đang băn khoăn.