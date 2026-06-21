Tôi có nên tha thứ cho người chồng nhiều lần ngoại tình?

VOV.VN - Trong suốt thời gian chung sống, chồng tôi đã nhiều lần ngoại tình. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã ly hôn. Giờ đây, anh ấy lại muốn quay lại tái hôn với tôi. Hai con cũng ủng hộ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho lời khuyên đối với người phụ nữ đang băn khoăn.
VOV.VN - Cơm rượu nếp là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình trong dịp Tết Đoan Ngọ. Tuy nhiên, ở miền Trung, vịt luộc hoặc vịt quay mới là món ăn được nhiều người lựa chọn trong ngày mùng 5/5 âm lịch bởi những quan niệm truyền thống thú vị.
VOV.VN - Cuộc đời thật muôn nỗi éo le, U60 tuổi, bao người được hưởng cuộc sống đầm ấm bên gia đình còn tôi phải ngậm đắng, nuốt cay khi phát hiện chồng ngoại tình với em dâu trong khi em trai tôi đi làm xa. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên dành cho người vợ đang phải chịu tủi hổ.
VOV.VN - Từng trải qua nhiều áp lực tâm lý trong thai kỳ, người phụ nữ 32 tuổi ở Hà Nội xuất hiện mất ngủ, lo âu, khóc kéo dài sau sinh. Đến ngày thứ 3 hậu sản, chị rơi vào cơn hoảng loạn dữ dội với những suy nghĩ làm hại bản thân và em bé.