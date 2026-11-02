Tôi nên làm gì khi luôn bị vợ cũ của chồng khủng bố tinh thần?

VOV.VN - Người phụ nữ 43 tuổi sợ hãi vì bị vợ cũ của chồng khủng bố tinh thần, nhưng không biết giải quyết như thế nào. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Thời gian gần đây sau mỗi lần quan hệ tình dục tôi lại thấy tê tay, chân, hai bên tinh hoàn cảm giác tức nhẹ, như đau như không. Không rõ đấy có phải do quá sức khi một tuần tôi quan hệ 5-6 lần? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ hơn tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Cụ bà 90 tuổi Margie Hennesy tại Mỹ tập thể thao mỗi ngày, rèn luyện sức khỏe thậm chí còn tham gia thi để vượt qua nỗi buồn sau khi người chồng gắn bó 62 năm qua đời.
VOV.VN - Nhiều người thường xuyên đổi dầu gội với mong muốn tóc sạch, mềm mượt và khắc phục tình trạng gàu, bết dầu hay khô xơ. Tuy nhiên, việc thay đổi sản phẩm có thực sự cần thiết và khi nào nên đổi dầu gội để chăm sóc tóc hiệu quả mà không gây kích ứng da đầu?