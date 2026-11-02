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Tôi nên làm gì khi luôn bị vợ cũ của chồng khủng bố tinh thần?
Thứ Hai, 14:00, 02/11/2026

Tôi nên làm gì khi luôn bị vợ cũ của chồng khủng bố tinh thần?

VOV.VN - Người phụ nữ 43 tuổi sợ hãi vì bị vợ cũ của chồng khủng bố tinh thần, nhưng không biết giải quyết như thế nào. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

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PV/VOV2
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