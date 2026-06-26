Tôi phải làm sao khi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được

Chồng cắt tiền sinh hoạt của vợ để chu cấp cho nhân tình

VOV.VN - Mặc dù tôi đã bắt được nhiều lần nhưng vẫn tha thứ. Thế nhưng lần này, chồng tôi không chỉ thừa nhận việc ngoại tình mà còn ngang nhiên mang tiền cho cô ta, không góp tiền sinh hoạt cho tôi như mọi khi. Tôi nên làm gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.