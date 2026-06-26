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Tôi phải làm sao khi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được
Thứ Sáu, 10:00, 26/06/2026

Tôi phải làm sao khi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được

VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.

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PV/VOV2
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