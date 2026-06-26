Tôi phải làm sao khi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được

VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Mặc dù tôi đã bắt được nhiều lần nhưng vẫn tha thứ. Thế nhưng lần này, chồng tôi không chỉ thừa nhận việc ngoại tình mà còn ngang nhiên mang tiền cho cô ta, không góp tiền sinh hoạt cho tôi như mọi khi. Tôi nên làm gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Tôi bị đột quỵ khiến một bên tay gần như không hoạt động được, tuy nhiên nhu cầu và ham muốn vẫn bình thường. Tôi có nên duy trì chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Chuyến tàu lượn tự chế chở 11 đứa trẻ được lão nông kéo bằng máy cày chạy trên đồng ruộng Ninh Bình khiến dân mạng mê tít, ước gì mình bé lại để tham gia.