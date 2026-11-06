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Tổn thương da do kiến ba khoang: Vì sao dễ nhầm với zona thần kinh?

Thứ Sáu, 06:08, 06/11/2026
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VOV.VN - Những vệt đỏ, mụn nước kèm cảm giác nóng rát trên da dễ bị nhầm với zona thần kinh, nhưng cũng có thể là dấu hiệu viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Nhầm lẫn hai tình trạng có thể khiến người bệnh xử lý sai cách, làm tổn thương lan rộng và tăng nguy cơ nhiễm trùng.

 

Kiến ba khoang gây tổn thương da như thế nào?

Viêm da do kiến ba khoang là phản ứng viêm da tiếp xúc kích ứng cấp tính, xảy ra khi da tiếp xúc với pederin - độc tố có trong dịch cơ thể của côn trùng. Độc tố thường phát tán khi kiến bị nghiền nát, chà xát trên da hoặc lan qua bàn tay. Sau 24 - 48 giờ, da có thể xuất hiện các vệt đỏ, mụn nước hoặc mụn mủ. Tổn thương thường kéo dài thành vệt thẳng, nhưng đặc điểm này chưa đủ để xác định chính xác nguyên nhân.

Phân biệt tổn thương da do kiến ba khoang và zona thần kinh

Viêm da do kiến ba khoang và zona thần kinh đều có thể gây mụn nước, nóng rát nhưng khác nhau về nguyên nhân và vị trí tổn thương. Viêm da do kiến ba khoang thường tạo thành các vệt đỏ kéo dài, không đối xứng tại vùng da tiếp xúc với độc tố. Trong khi đó, zona thường gây các cụm mụn nước dọc theo dây thần kinh, tập trung ở một bên cơ thể và ít khi vượt qua đường giữa. Tuy nhiên, người suy giảm miễn dịch có thể gặp biểu hiện zona không điển hình hoặc tổn thương lan rộng.

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Những vệt đỏ, mụn nước kèm cảm giác nóng rát trên da dễ bị nhầm với zona thần kinh

Những điểm giúp nhận biết và phân biệt hai tình trạng

Có thể phân biệt hai tình trạng qua một số đặc điểm: Viêm da do kiến ba khoang thường tạo thành vệt đỏ kéo dài, kèm mụn nước dọc theo tổn thương; cảm giác bỏng rát xuất hiện sau khi tiếp xúc với độc tố. Trong khi đó, zona thường gây các cụm mụn nước thành dải theo đường đi của dây thần kinh, kèm đau nhức sâu, tê bì hoặc châm chích, đôi khi xuất hiện trước khi nổi mụn nước. Tiền sử tiếp xúc với kiến ba khoang, nhất là vào mùa mưa hoặc tại khu vực nhiều cây cối, cũng giúp gợi ý nguyên nhân.

Vì sao tổn thương da do kiến ba khoang dễ bị nhầm với zona?

Cả hai tình trạng đều có thể gây mụn nước và bỏng rát nên dễ bị nhầm lẫn. Đặc biệt, pederin có thể lan sang vùng da khác khi người bệnh chạm, gãi hoặc chà xát, khiến tổn thương kéo dài thành vệt và trông giống các dải mụn nước của zona.

Cần làm gì khi nghi ngờ bị kiến ba khoang gây viêm da?

Khi nghi ngờ tiếp xúc với kiến ba khoang, cần nhanh chóng rửa vùng da bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước sạch để loại bỏ độc tố. Người bệnh không nên gãi, chà xát, đắp lá thuốc, tỏi, trầu không hoặc tự ý dùng thuốc bôi chứa corticosteroid liều cao vì có thể khiến tổn thương nặng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Nếu da tổn thương lan rộng, đau rát nhiều, sưng, có mủ hoặc dấu hiệu nhiễm trùng, cần đến cơ sở y tế thăm khám, tránh tự chẩn đoán và điều trị.

Cách phòng tránh tổn thương da do kiến ba khoang

Để phòng kiến ba khoang, nên hạn chế bật đèn không cần thiết vào ban đêm, lắp lưới chống côn trùng, đóng cửa và thường xuyên phát quang bụi rậm quanh nhà. Khi phát hiện kiến đậu trên da, không dùng tay đập hoặc nghiền nát mà nên thổi nhẹ hoặc dùng giấy gạt ra, sau đó rửa sạch vùng da có nguy cơ tiếp xúc với độc tố. Những vệt đỏ, mụn nước kèm bỏng rát không phải lúc nào cũng là dấu hiệu zona thần kinh. Nhận biết đúng nguyên nhân, rửa sạch da kịp thời và thăm khám khi tổn thương bất thường giúp hạn chế xử lý sai cách và nguy cơ biến chứng.

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Sự thật về bệnh zona tuyệt đối không nên bỏ qua

VOV.VN - Bệnh zona, do virus varicella zoster gây ra. Thông thường chúng ta thường xem đây là căn bệnh ngoài da và dễ dàng biến mất khi sử dụng một loại kem bôi ngoài da nào đó. Thế nhưng, sau đây mới chính là những sự thật mà bạn nên cẩn thận khi mắc zona.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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