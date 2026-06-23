Tuổi trung niên nên duy trì đời sống tình dục như thế nào là đúng cách?

VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Không chỉ đối với nam giới, tai nạn "phòng the" cũng có thể khiến chị em nguy hiểm tính mạng. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Bồn rửa bát nghẹt mỡ gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt, bạn hoàn toàn có thể tự thông tắc triệt để mà không cần thợ nếu như biết các mẹo hay dưới đây.
VOV.VN - Quen biết nhau qua mạng xã hội nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp, chưa xác thực được quê quán, nhân thân... người phụ nữ vẫn đang "vẽ" nên cuộc sống tương lai tốt đẹp. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên giúp làm sáng tỏ vấn đề cho người phụ nữ.