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Tuổi trung niên nên duy trì đời sống tình dục như thế nào là đúng cách?
Thứ Ba, 15:00, 23/06/2026

Tuổi trung niên nên duy trì đời sống tình dục như thế nào là đúng cách?

VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.

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PV/VOV2
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